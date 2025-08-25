Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Шахтер прибыл в Женеву на матч Лиги конференций с клубом Серветт
Лига конференций
25 августа 2025, 21:23 | Обновлено 25 августа 2025, 21:28
ФОТО. Шахтер прибыл в Женеву на матч Лиги конференций с клубом Серветт

Ответный поединок Q4 ЛК состоится 28 августа в 22:00 в Женеве

ФК Шахтер

Футболисты и тренеры донецкого «Шахтера» прибыли в швейцарскую Женеву.

В 28 августа в 22:00 горняки проведут второй матч 1/4 финала Лиги конференций против «Серветта».

Первый поединок в Кракове завершился ничьей (1:1), поэтому матч в Швейцарии станет решающим для выхода в евроосень.

Команда горняков уже готова к игре и настроена на положительный результат.

Серветт фото Шахтер Донецк Серветт - Шахтер Лига конференций переезд (перелет)
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
