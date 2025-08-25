ФОТО. Шахтер прибыл в Женеву на матч Лиги конференций с клубом Серветт

Футболисты и тренеры донецкого «Шахтера» прибыли в швейцарскую Женеву.

В 28 августа в 22:00 горняки проведут второй матч 1/4 финала Лиги конференций против «Серветта».

Первый поединок в Кракове завершился ничьей (1:1), поэтому матч в Швейцарии станет решающим для выхода в евроосень.

Команда горняков уже готова к игре и настроена на положительный результат.