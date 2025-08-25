Лига конференций25 августа 2025, 21:23 | Обновлено 25 августа 2025, 21:28
ФОТО. Шахтер прибыл в Женеву на матч Лиги конференций с клубом Серветт
Ответный поединок Q4 ЛК состоится 28 августа в 22:00 в Женеве
Футболисты и тренеры донецкого «Шахтера» прибыли в швейцарскую Женеву.
В 28 августа в 22:00 горняки проведут второй матч 1/4 финала Лиги конференций против «Серветта».
Первый поединок в Кракове завершился ничьей (1:1), поэтому матч в Швейцарии станет решающим для выхода в евроосень.
Команда горняков уже готова к игре и настроена на положительный результат.
