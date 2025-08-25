Валерий ЧЕРНЫЙ: «Мы знали, как соперник действует при стандартах»

В матче 1/32 финала Кубка Украины ФК «Чернигов» встретился с киевским клубом «Атлет» и одержал победу со счетом 1:0. Итог матча подвел главный тренер «Чернигова» Валерий Черный.

«Мы понимали, что матч будет непростым: качество поля оставляло желать лучшего, а соперник воспринимал игру против команды Первой лиги как серьезный вызов. Мы пытались контролировать мяч и создавали моменты, но и Атлет, надо отдать должное, имел свои возможности после наших ошибок.

На таких полях стандартные положения часто решают результат. Мы знали, как соперник действует при стандартах, и делали на этом упор. Именно после розыгрыша углового нам удалось забить единственный и победный гол. Таким образом, следуем дальше в Кубке Украины», – сказал Валерий Черный.