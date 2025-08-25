Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Валерий ЧЕРНЫЙ: «Мы знали, как соперник действует при стандартах»
Кубок Украины
25 августа 2025, 20:36
Главный тренер «Чернигова» прокомментировал результат кубкового матча с «Атлетом»

ФК Чернигов. Валерий Черный

В матче 1/32 финала Кубка Украины ФК «Чернигов» встретился с киевским клубом «Атлет» и одержал победу со счетом 1:0. Итог матча подвел главный тренер «Чернигова» Валерий Черный.

«Мы понимали, что матч будет непростым: качество поля оставляло желать лучшего, а соперник воспринимал игру против команды Первой лиги как серьезный вызов. Мы пытались контролировать мяч и создавали моменты, но и Атлет, надо отдать должное, имел свои возможности после наших ошибок.

На таких полях стандартные положения часто решают результат. Мы знали, как соперник действует при стандартах, и делали на этом упор. Именно после розыгрыша углового нам удалось забить единственный и победный гол. Таким образом, следуем дальше в Кубке Украины», – сказал Валерий Черный.

По теме:
Итоги 1/32 финала Кубка Украины. Какие команды сыграют в следующем этапе
Диназ – Агробизнес – 0:3. Разгром в гостях. Видео голов и обзор
Василий БАРАНОВ: «Все хотели в основное время выиграть матч»
Кубок Украины по футболу Чернигов Атлет Киев Валерий Черный
Сергей Турчак Источник: ФК Чернигов
