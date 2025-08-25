Атлет Киев – Чернигов – 0:1. С фейлом голкипера. Видео голов и обзор

25 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретились киевский «Атлет» из Второй лиги и «Чернигов», представляющий Первую лигу.

Игра проходит на стадионе «Атлет» в Киеве.

В первом тайме команды не обнаружили более сильного. Гости были ближе к взятию ворот, но черниговскую команду подвела реализация.

Начало второго тайма сразу же привело к результативным действиям от «Чернигова». На 54-й минуте отличился Шушко.

В следующей атаке голкипер "Атлета" Комаренко отбил мяч руками за пределами штрафной. Вердикт арбитра – красная карточка.

«Чернигов» довел игру до минимальной победы.

Кубок Украины. 1/32 финала

Атлет Киев – Чернигов – 0:1

Голы: Шушко, 54

Удаление: Комаренко, 55

Видео голов и обзор матч