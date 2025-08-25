Атлет Киев – Чернигов – 0:1. С фейлом голкипера. Видео голов и обзор
Команды встретились на стадии 1/32 финала Кубка Украины
25 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретились киевский «Атлет» из Второй лиги и «Чернигов», представляющий Первую лигу.
Игра проходит на стадионе «Атлет» в Киеве.
В первом тайме команды не обнаружили более сильного. Гости были ближе к взятию ворот, но черниговскую команду подвела реализация.
Начало второго тайма сразу же привело к результативным действиям от «Чернигова». На 54-й минуте отличился Шушко.
В следующей атаке голкипер "Атлета" Комаренко отбил мяч руками за пределами штрафной. Вердикт арбитра – красная карточка.
«Чернигов» довел игру до минимальной победы.
Кубок Украины. 1/32 финала
Атлет Киев – Чернигов – 0:1
Голы: Шушко, 54
Удаление: Комаренко, 55
Видео голов и обзор матч
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард киевского клуба заинтересован в предложении «Жироны»
Джанис Тджен обыграла Веронику Кудерметову на старте мейджора в Нью-Йорке