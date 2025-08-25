Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Атлет
25.08.2025 15:30 – FT 0 : 1
Чернигов
25 августа 2025, 18:14
Атлет Киев – Чернигов – 0:1. С фейлом голкипера. Видео голов и обзор

Команды встретились на стадии 1/32 финала Кубка Украины

Атлет Киев – Чернигов – 0:1. С фейлом голкипера. Видео голов и обзор
ФК Чернигов

25 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретились киевский «Атлет» из Второй лиги и «Чернигов», представляющий Первую лигу.

Игра проходит на стадионе «Атлет» в Киеве.

В первом тайме команды не обнаружили более сильного. Гости были ближе к взятию ворот, но черниговскую команду подвела реализация.

Начало второго тайма сразу же привело к результативным действиям от «Чернигова». На 54-й минуте отличился Шушко.

В следующей атаке голкипер "Атлета" Комаренко отбил мяч руками за пределами штрафной. Вердикт арбитра – красная карточка.

«Чернигов» довел игру до минимальной победы.

Кубок Украины. 1/32 финала

Атлет Киев – Чернигов – 0:1

Голы: Шушко, 54

Удаление: Комаренко, 55

Видео голов и обзор матч

События матча

55’
Игрок команды Атлет получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Pavlo Shushko (Чернигов).
Атлет Киев Чернигов Кубок Украины по футболу видео голов и обзор удаление (красная карточка)
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
