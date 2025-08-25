Атлет Киев – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретятся столичный «Атлет» и новичок Первой лиги «Чернигов».

Матч состоится на стадионе «Атлет» в Киеве. Начало игры в 15.30.

«Атлет» в этом сезоне дебютировал на профессиональном уровне во Второй лиге Украины. После четырех матчей у команды 6 очков и 5 позиция у Группы А.

«Чернигов» в Первой лиге сыграл 3 матча и имеет одну победу и два поражения.

Главным арбитром матча назначен Мирослава Липка из Ивано-Франковска.