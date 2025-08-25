Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Атлет
25.08.2025 15:30 - : -
Чернигов
Кубок Украины
25 августа 2025, 09:02
15
0

Атлет Киев – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Команды встретятся 25 августа в 15:30

25 августа 2025, 09:02
15
0
ФК Атлет

25 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретятся столичный «Атлет» и новичок Первой лиги «Чернигов».

Матч состоится на стадионе «Атлет» в Киеве. Начало игры в 15.30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Атлет» в этом сезоне дебютировал на профессиональном уровне во Второй лиге Украины. После четырех матчей у команды 6 очков и 5 позиция у Группы А.

«Чернигов» в Первой лиге сыграл 3 матча и имеет одну победу и два поражения.

Главным арбитром матча назначен Мирослава Липка из Ивано-Франковска.

Атлет Киев Чернигов Кубок Украины по футболу смотреть онлайн
