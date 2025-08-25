С удалением голкипера. Атлет минимально уступил Чернигову

25 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретились второлиговый "Атлет" из Киева и перволиговый "Чернигов". Игра состоялась на столичном стадионе "Атлет".

В первом тайме команды не обнаружили более сильного. "Чернигов" создал больше моментов, однако подвела реализация.

На 54-й минуте Павел Шушко открыл счет в пользу гостей.

Уже через минуту голкипер «Атлета» сыграл руками за пределами штрафной и получил прямую красную карточку.

Оставшись в меньшинстве, киевляне фактически упустили шансы отыграться. Итоговый счет – 0:1 в пользу «Чернигова».

Кубок Украины. 1/32 финала

Атлет Киев – Чернигов – 0:1

Голы: Шушко, 54

Удаление: Комаренко, 55

Видеозапись матча