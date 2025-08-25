Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С удалением голкипера. Атлет минимально уступил Чернигову
Кубок Украины
Атлет
25.08.2025 15:30 – FT 0 : 1
Чернигов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
25 августа 2025, 17:59 | Обновлено 25 августа 2025, 18:02
127
0

С удалением голкипера. Атлет минимально уступил Чернигову

Команды встретились в матче 1/32 финала Кубка Украины

25 августа 2025, 17:59 | Обновлено 25 августа 2025, 18:02
127
0
С удалением голкипера. Атлет минимально уступил Чернигову
ФК Чернигов

25 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретились второлиговый "Атлет" из Киева и перволиговый "Чернигов". Игра состоялась на столичном стадионе "Атлет".

В первом тайме команды не обнаружили более сильного. "Чернигов" создал больше моментов, однако подвела реализация.

На 54-й минуте Павел Шушко открыл счет в пользу гостей.

Уже через минуту голкипер «Атлета» сыграл руками за пределами штрафной и получил прямую красную карточку.

Оставшись в меньшинстве, киевляне фактически упустили шансы отыграться. Итоговый счет – 0:1 в пользу «Чернигова».

Кубок Украины. 1/32 финала

Атлет Киев – Чернигов – 0:1

Голы: Шушко, 54

Удаление: Комаренко, 55

Видеозапись матча

События матча

55’
Игрок команды Атлет получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Pavlo Shushko (Чернигов).
По теме:
Василий БАРАНОВ: «Все хотели в основное время выиграть матч»
Полесье Ставки – Ребел – 3:0. Шансов не оставили. Видео голов и обзор матча
Любительский футбол на коне. Второлиговый Ребел разгромно проиграл Полесью
Атлет Киев Чернигов Кубок Украины по футболу видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Футбол | 25 августа 2025, 13:24 17
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена

В сентябре «сине-желтая» команда сыграет против Франции и Азербайджана

Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Футбол | 25 августа 2025, 04:03 6
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть

Андрей получил предложение от «МЮ»

Николай ПАВЛОВ: «Или отдаю долги, или порежут на куски»
Футбол | 25.08.2025, 18:04
Николай ПАВЛОВ: «Или отдаю долги, или порежут на куски»
Николай ПАВЛОВ: «Или отдаю долги, или порежут на куски»
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Бокс | 25.08.2025, 02:15
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Футбол | 25.08.2025, 04:42
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинки на старте ЧМ по волейболу разгромно проиграли чемпионкам
Украинки на старте ЧМ по волейболу разгромно проиграли чемпионкам
23.08.2025, 18:05 16
Волейбол
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
25.08.2025, 07:59 1
Бокс
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 14
Футбол
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
23.08.2025, 20:05 6
Футбол
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
24.08.2025, 09:20 22
Футбол
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
25.08.2025, 00:07 1
Теннис
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
24.08.2025, 13:29 3
Футбол
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
24.08.2025, 11:41
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем