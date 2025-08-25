С удалением голкипера. Атлет минимально уступил Чернигову
Команды встретились в матче 1/32 финала Кубка Украины
25 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретились второлиговый "Атлет" из Киева и перволиговый "Чернигов". Игра состоялась на столичном стадионе "Атлет".
В первом тайме команды не обнаружили более сильного. "Чернигов" создал больше моментов, однако подвела реализация.
На 54-й минуте Павел Шушко открыл счет в пользу гостей.
Уже через минуту голкипер «Атлета» сыграл руками за пределами штрафной и получил прямую красную карточку.
Оставшись в меньшинстве, киевляне фактически упустили шансы отыграться. Итоговый счет – 0:1 в пользу «Чернигова».
Кубок Украины. 1/32 финала
Атлет Киев – Чернигов – 0:1
Голы: Шушко, 54
Удаление: Комаренко, 55
