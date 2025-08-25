Любительский футбол на коне. Второлиговый Ребел разгромно проиграл Полесью
Клуб из села Ставки убрал соперника со счетом 3:0
25 августа прошёл матч 1/32 финала Кубка Украины между клубом Второй лиги «Ребел» и участником чемпионата Киевской области «Полесье» Ставки.
Встреча состоялась на стадионе «Темп», который находится в Киеве.
Начало матча было перенесено на 15 минут из-за воздушной тревоги в столице. Первый тайм завершился в пользу «Полесья», которое открыло счёт на 25-й минуте.
После перерыва «Ребел» потерял одного игрока из-за удаления. Играя в меньшинстве, столичный клуб пропустил ещё два мяча от «Полесья» и покинул розыгрыш Кубка Украины. Общий результат – 3:0 в пользу «Полесья».
Кубок Украины. 1/32 финала, 25 августа
«Полесье» Ставки – «Ребел» Киев – 3:0
Голы: Максимец, 25, Руденко, 64, Малей, 90
Удаление: Капустян, 61
