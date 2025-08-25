Полесье Ставки – Ребел – 3:0. Шансов не оставили. Видео голов и обзор матча

В понедельник, 25 августа, состоялся матч между клубами «Полесье» Ставки и «Ребел» Киев в 1/32 финала Кубка Украины.

Команды сыграли на стадионе «Темп», который находится в Киеве.

Победителем встречи стал любительский клуб «Полесье», которому удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности и забить три мяча сопернику – 3:0.

Кубок Украины. 1/32 финала, 25 августа

«Полесье» Ставки – «Ребел» Киев – 3:0

Голы: Максимец, 25, Руденко, 64, Малей, 90

Удаление: Капустян, 61