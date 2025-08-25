Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье Ставки – Ребел – 3:0. Шансов не оставили. Видео голов и обзор матча
Кубок Украины
Полесье Ставки
25.08.2025 15:30 – FT 3 : 0
Ребел Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
25 августа 2025, 17:50 |
107
0

Полесье Ставки – Ребел – 3:0. Шансов не оставили. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Кубка Украины

25 августа 2025, 17:50 |
107
0
Полесье Ставки – Ребел – 3:0. Шансов не оставили. Видео голов и обзор матча
ФК Полесье Ставки

В понедельник, 25 августа, состоялся матч между клубами «Полесье» Ставки и «Ребел» Киев в 1/32 финала Кубка Украины.

Команды сыграли на стадионе «Темп», который находится в Киеве.

Победителем встречи стал любительский клуб «Полесье», которому удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности и забить три мяча сопернику – 3:0.

Кубок Украины. 1/32 финала, 25 августа

«Полесье» Ставки – «Ребел» Киев – 3:0

Голы: Максимец, 25, Руденко, 64, Малей, 90

Удаление: Капустян, 61

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье Ставки.
64’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье Ставки.
61’
Игрок команды Ребел Киев получает красную карточку.
25’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье Ставки.
По теме:
Василий БАРАНОВ: «Все хотели в основное время выиграть матч»
С удалением голкипера. Атлет минимально уступил Чернигову
Любительский футбол на коне. Второлиговый Ребел разгромно проиграл Полесью
Кубок Украины по футболу Полесье Ставки Ребел Киев видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Бокс | 25 августа 2025, 01:38 6
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»

Брендон Мур – о победах Мозеса Итаумы

15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
Теннис | 25 августа 2025, 00:07 1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1

Клара Таусон в драматичном матче потерпела поражение от Александры Эалы в 1/64 финала

Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Футбол | 25.08.2025, 04:03
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Футбол | 25.08.2025, 16:02
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Николай ПАВЛОВ: «Или отдаю долги, или порежут на куски»
Футбол | 25.08.2025, 18:04
Николай ПАВЛОВ: «Или отдаю долги, или порежут на куски»
Николай ПАВЛОВ: «Или отдаю долги, или порежут на куски»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
24.08.2025, 00:46 1
Бокс
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
24.08.2025, 23:41
Теннис
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 2
Футбол
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 5
Футбол
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 42
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
24.08.2025, 01:19 3
Футбол
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем