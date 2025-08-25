25.08.2025 15:30 – FT 3 : 0
Полесье Ставки – Ребел – 3:0. Шансов не оставили. Видео голов и обзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча Кубка Украины
В понедельник, 25 августа, состоялся матч между клубами «Полесье» Ставки и «Ребел» Киев в 1/32 финала Кубка Украины.
Команды сыграли на стадионе «Темп», который находится в Киеве.
Победителем встречи стал любительский клуб «Полесье», которому удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности и забить три мяча сопернику – 3:0.
Кубок Украины. 1/32 финала, 25 августа
«Полесье» Ставки – «Ребел» Киев – 3:0
Голы: Максимец, 25, Руденко, 64, Малей, 90
Удаление: Капустян, 61
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье Ставки.
64’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье Ставки.
61’
Игрок команды Ребел Киев получает красную карточку.
25’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье Ставки.
