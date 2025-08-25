Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полесье Ставки – Ребел. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полесье Ставки
25.08.2025 15:30 - : -
Ребел Киев
25 августа 2025, 08:22 | Обновлено 25 августа 2025, 08:23
Полесье Ставки – Ребел. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 августа в 15:30 состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины

ФК Полесье Ставки

В понедельник, 25 августа, состоится матч 1/32 финала Кубка Украины между клубами «Полесье» Ставки и «Ребел» Киев.

Поединок пройдет на стадионе «Темп», который находится в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

15:30. «Полесье» Ставки – «Ребел» Киев

