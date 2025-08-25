25.08.2025 15:30 - : -
Кубок Украины25 августа 2025, 08:22 | Обновлено 25 августа 2025, 08:23
Полесье Ставки – Ребел. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
25 августа в 15:30 состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины
В понедельник, 25 августа, состоится матч 1/32 финала Кубка Украины между клубами «Полесье» Ставки и «Ребел» Киев.
Поединок пройдет на стадионе «Темп», который находится в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
15:30. «Полесье» Ставки – «Ребел» Киев
