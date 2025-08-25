Полесье Ставки – Ребел. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 25 августа, состоится матч 1/32 финала Кубка Украины между клубами «Полесье» Ставки и «Ребел» Киев.

Поединок пройдет на стадионе «Темп», который находится в Киеве.

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

15:30. «Полесье» Ставки – «Ребел» Киев