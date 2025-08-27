Известно, почему клуб АПЛ отказался покупать лидера Динамо
На трансфер Ваната претендовал «Сандерленд»
23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат может в скором времени покинуть киевский клуб.
Месяц назад британские СМИ приписывали большой интерес к кандидатуре Ваната со стороны «Сандерленда», однако об этом трансфере можно сейчас забыть. «Черные коты» были готовы заплатить за украинца 20 миллионов евро, но передумали – причиной этого стало неубедительное для британцев выступление Владислава на молодежном Евро-2025.
В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.
Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волошин привлек внимание «Депортиво»
Главный тренер национальной команды вызвал 25 футболистов