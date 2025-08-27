Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известно, почему клуб АПЛ отказался покупать лидера Динамо
Украина. Премьер лига
27 августа 2025, 03:02 |
Известно, почему клуб АПЛ отказался покупать лидера Динамо

На трансфер Ваната претендовал «Сандерленд»

УАФ. Владислав Ванат

23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат может в скором времени покинуть киевский клуб.

Месяц назад британские СМИ приписывали большой интерес к кандидатуре Ваната со стороны «Сандерленда», однако об этом трансфере можно сейчас забыть. «Черные коты» были готовы заплатить за украинца 20 миллионов евро, но передумали – причиной этого стало неубедительное для британцев выступление Владислава на молодежном Евро-2025.

В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».

