Известно, почему клуб АПЛ отказался покупать лидера Динамо

23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат может в скором времени покинуть киевский клуб.

Месяц назад британские СМИ приписывали большой интерес к кандидатуре Ваната со стороны «Сандерленда», однако об этом трансфере можно сейчас забыть. «Черные коты» были готовы заплатить за украинца 20 миллионов евро, но передумали – причиной этого стало неубедительное для британцев выступление Владислава на молодежном Евро-2025.

В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».