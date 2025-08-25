Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 августа 2025, 17:02
ВИДЕО. Шахтер отправился в Женеву на матч Лиги конференций

В первом матче «горняки» сыграли вничью

ВИДЕО. Шахтер отправился в Женеву на матч Лиги конференций
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» отправился в Женеву на ответный матч квалификационного раунда Лиги конференций. Соперником «горняков» станет швейцарский клуб «Серветт».

Матч состоится 28 августа в 22:00 по Киеву.

Первая игра между командами завершилась вничью – 1:1.

Поединок пройдет на домашнем стадионе Серветта – «Стад де Женев».

Донецкий Шахтер начал свой путь в еврокубках из Лиги Европы. Сначала команда прошла финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Далее по пути был турецкий «Бешикташ» (4:2, 2:0), а вот греческий «Панатинаикос» уже остановил «горняков» (0:0, 0:0, пенальти – 3:4) и выбил их из Лиги Европы.

