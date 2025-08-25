ВИДЕО. Шахтер отправился в Женеву на матч Лиги конференций
В первом матче «горняки» сыграли вничью
Донецкий «Шахтер» отправился в Женеву на ответный матч квалификационного раунда Лиги конференций. Соперником «горняков» станет швейцарский клуб «Серветт».
Матч состоится 28 августа в 22:00 по Киеву.
Первая игра между командами завершилась вничью – 1:1.
Поединок пройдет на домашнем стадионе Серветта – «Стад де Женев».
Донецкий Шахтер начал свой путь в еврокубках из Лиги Европы. Сначала команда прошла финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Далее по пути был турецкий «Бешикташ» (4:2, 2:0), а вот греческий «Панатинаикос» уже остановил «горняков» (0:0, 0:0, пенальти – 3:4) и выбил их из Лиги Европы.
