Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перехода не будет. Источник опроверг слухи о трансфере звезды Украины
Испания
25 августа 2025, 17:15 | Обновлено 25 августа 2025, 17:18
466
0

Перехода не будет. Источник опроверг слухи о трансфере звезды Украины

Артем Довбик пока не переходит в «Вильярреал»

25 августа 2025, 17:15 | Обновлено 25 августа 2025, 17:18
466
0
Перехода не будет. Источник опроверг слухи о трансфере звезды Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

25 августа 2025 года зарубежные журналисты сообщили, что испанский «Вильярреал» очень близок к тому, чтобы подписать украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика на правах аренды.

Однако, по информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, на данный момент между клубами нет никаких договоренностей по 28-летнему футболисту, но интерес со стороны «желтой субмарины» к игроку действительно есть.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

По теме:
Хачериди перешел в Черноморец. Сколько сыграл за Динамо и сборную?
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Борнмут близок к подписанию защитника Челси
Игорь Бурбас Рома Рим Вильярреал трансферы Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Теннис | 24 августа 2025, 23:41 0
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку

Джанис Тджен обыграла Веронику Кудерметову на старте мейджора в Нью-Йорке

Украина уступила на тай-брейке фаворитам и потеряла шансы на плей-офф ЧМ
Волейбол | 25 августа 2025, 15:22 11
Украина уступила на тай-брейке фаворитам и потеряла шансы на плей-офф ЧМ
Украина уступила на тай-брейке фаворитам и потеряла шансы на плей-офф ЧМ

Состоялся очередной матч женской сборной Украины по волейболу

Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Футбол | 25.08.2025, 03:08
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Борьбы не вышло. Лесное разгромило Чайку в Кубке Украины
Футбол | 25.08.2025, 16:22
Борьбы не вышло. Лесное разгромило Чайку в Кубке Украины
Борьбы не вышло. Лесное разгромило Чайку в Кубке Украины
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Футбол | 25.08.2025, 09:05
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
23.08.2025, 20:05 6
Футбол
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
25.08.2025, 01:38 6
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
24.08.2025, 01:19 3
Футбол
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 2
Бокс
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
25.08.2025, 07:59 1
Бокс
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
24.08.2025, 09:20 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем