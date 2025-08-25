Перехода не будет. Источник опроверг слухи о трансфере звезды Украины
Артем Довбик пока не переходит в «Вильярреал»
25 августа 2025 года зарубежные журналисты сообщили, что испанский «Вильярреал» очень близок к тому, чтобы подписать украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика на правах аренды.
Однако, по информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, на данный момент между клубами нет никаких договоренностей по 28-летнему футболисту, но интерес со стороны «желтой субмарины» к игроку действительно есть.
В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джанис Тджен обыграла Веронику Кудерметову на старте мейджора в Нью-Йорке
Состоялся очередной матч женской сборной Украины по волейболу