Перехода не будет. Источник опроверг слухи о трансфере звезды Украины

25 августа 2025 года зарубежные журналисты сообщили, что испанский «Вильярреал» очень близок к тому, чтобы подписать украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика на правах аренды.

Однако, по информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, на данный момент между клубами нет никаких договоренностей по 28-летнему футболисту, но интерес со стороны «желтой субмарины» к игроку действительно есть.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.