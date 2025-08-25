Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Диназ – Агробизнес. Кубок Украины. Стали известны стартовые составы
Кубок Украины
25 августа 2025, 15:18 | Обновлено 25 августа 2025, 15:26
Диназ – Агробизнес. Кубок Украины. Стали известны стартовые составы

Матч начнется в 15:30 по киевскому времени

ПФЛ

25 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграют «Диназ» Вышгород и «Агробизнес» Волочиск.

Матч состоится на стадионе «Диназ» в Демидове. Начало игры в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет Егор Кевлич из Кропивницкого.

Перед началом поединка оба наставники объявили стартовые составы команд на эту игру.

Стартовые составы на матч Диназ – Агробизнес:

Дмитрий Вус
