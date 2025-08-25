Кубок Украины25 августа 2025, 15:18 | Обновлено 25 августа 2025, 15:26
60
0
Диназ – Агробизнес. Кубок Украины. Стали известны стартовые составы
Матч начнется в 15:30 по киевскому времени
25 августа 2025, 15:18 | Обновлено 25 августа 2025, 15:26
60
0
25 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграют «Диназ» Вышгород и «Агробизнес» Волочиск.
Матч состоится на стадионе «Диназ» в Демидове. Начало игры в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром матча будет Егор Кевлич из Кропивницкого.
Перед началом поединка оба наставники объявили стартовые составы команд на эту игру.
Стартовые составы на матч Диназ – Агробизнес:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 августа 2025, 15:27 1
«Горняки» подписывают очередного бразильского таланта
Бокс | 25 августа 2025, 01:38 6
Брендон Мур – о победах Мозеса Итаумы
Футбол | 25.08.2025, 13:24
Бокс | 25.08.2025, 07:59
Теннис | 25.08.2025, 00:07
Комментарии 0
Популярные новости
24.08.2025, 11:41
23.08.2025, 15:14 3
23.08.2025, 16:39 6
24.08.2025, 03:44 10
23.08.2025, 08:43 3
23.08.2025, 17:43 4
24.08.2025, 01:19 3
25.08.2025, 02:15