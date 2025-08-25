Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стали известны составы команд кубкового матча Атлет Киев – Чернигов
Кубок Украины
25 августа 2025, 15:10
Стали известны составы команд кубкового матча Атлет Киев – Чернигов

Матч начнется 25 августа в 15:30

Стали известны составы команд кубкового матча Атлет Киев – Чернигов
ФК Чернигов

25 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретятся столичный «Атлет» и новичок Первой лиги «Чернигов».

Матч состоится на стадионе «Атлет» в городе Киеве. Начало игры в 15.30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Атлет» в этом сезоне дебютировал на профессиональном уровне во Второй лиге Украины. После четырех матчей у команды 6 очков и 5 позиция у Группы А.

«Чернигов» в Первой лиге сыграл 3 матча и имеет одну победу и два поражения.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

Атлет Киев: Комаренко, Стрелец, Крицкий, Ченбай, Даниленко, Гордеев, Пресич, Мурашенко, Мовчан, Шишкин, Бабич

Чернигов: Татаренко, Картушов, Шушко, Зенченко, Шумило, Бибик, Порохня, Сердюк, Сахно, Безгубченко, Новиков

Атлет Киев Чернигов Кубок Украины по футболу стартовые составы
