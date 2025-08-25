Стали известны составы команд кубкового матча Атлет Киев – Чернигов
Матч начнется 25 августа в 15:30
25 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретятся столичный «Атлет» и новичок Первой лиги «Чернигов».
Матч состоится на стадионе «Атлет» в городе Киеве. Начало игры в 15.30.
«Атлет» в этом сезоне дебютировал на профессиональном уровне во Второй лиге Украины. После четырех матчей у команды 6 очков и 5 позиция у Группы А.
«Чернигов» в Первой лиге сыграл 3 матча и имеет одну победу и два поражения.
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.
Атлет Киев: Комаренко, Стрелец, Крицкий, Ченбай, Даниленко, Гордеев, Пресич, Мурашенко, Мовчан, Шишкин, Бабич
Чернигов: Татаренко, Картушов, Шушко, Зенченко, Шумило, Бибик, Порохня, Сердюк, Сахно, Безгубченко, Новиков
