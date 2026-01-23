Клуб Первой лиги намерен выйти в финал Кубка Украины и забрать Ярмоленко

Представитель Первой лиги Украины – ФК «Чернигов» – рассказал о своих амбициозных целях на 2026 год в социальных сетях.

«Мы, ФК «Чернигов» – хотим сыграть с «Динамо» в финале Кубка Украины этого года. Ну и забрать домой Ярмоленко», – заявил клуб.

Ярмоленко является воспитанником черниговского футбола, где играл за местные команды «Юность» и «Десна». В 2006 году присоединился к киевскому «Динамо», цвета которого защищал до 2017-го.

После периода в чемпионатах Германии, Англии и ОАЭ вингер вернулся в Киев. В нынешнем сезоне провел 20 матчей, в которых забил четыре гола.

В 1/4 финала Кубка Украины «Динамо» сыграет против «Ингульца», а соперником «Чернигова» станет «Феникс-Мариуполь».

Стоит отметить, что черниговская команда и ранее в шутливой (или нет?) форме признавалась о желании вернуть Ярмоленко в черниговский футбол.