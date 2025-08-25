Ноттингем Форест ведет переговоры по вратарю, которого сватают в Динамо

30-летний голкипер «Фенербахче» Доминик Ливакович может в ближайшее время покинуть Турцию и перебраться на Туманный Альбион.

Переговоры с хорватом и «желтыми канарейками» ныне ведет «Ноттингем Форест», руководство которого хочет удовлетворить запросы главного тренера Нуну Эшпириту Санту на усиление состава.

Отмечается, что Ливакович с радостью воспринял информацию о возможности поиграть в АПЛ, в то время как коуч «Фенербахче» Жозе Моуриньо не видит хорвата в своих ближайших планах.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что интерес к Ливаковичу якобы проявляет «Динамо».

Также нынешняя информация видится противоречивой на фоне прежних данных о том, что боссы «лесников» якобы готовы уволить Нуну Эшпириту Санту из-за конфликта со специалистом.