  4. Ноттингем Форест ведет переговоры по вратарю, которого сватают в Динамо
Англия
25 августа 2025, 13:12 |
Ноттингем Форест ведет переговоры по вратарю, которого сватают в Динамо

Клубу АПЛ интересен Доминик Ливакович из «Фенербахче»

Ноттингем Форест ведет переговоры по вратарю, которого сватают в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний голкипер «Фенербахче» Доминик Ливакович может в ближайшее время покинуть Турцию и перебраться на Туманный Альбион.

Переговоры с хорватом и «желтыми канарейками» ныне ведет «Ноттингем Форест», руководство которого хочет удовлетворить запросы главного тренера Нуну Эшпириту Санту на усиление состава.

Отмечается, что Ливакович с радостью воспринял информацию о возможности поиграть в АПЛ, в то время как коуч «Фенербахче» Жозе Моуриньо не видит хорвата в своих ближайших планах.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что интерес к Ливаковичу якобы проявляет «Динамо».

Также нынешняя информация видится противоречивой на фоне прежних данных о том, что боссы «лесников» якобы готовы уволить Нуну Эшпириту Санту из-за конфликта со специалистом.

Алексей Сливченко
