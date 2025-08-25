Кубок Украины. 1/32 финала, 25 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 августа проходят матчи 1/32 финала Кубка Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

В этот игровой день запланировано 5 поединков.

Кубок Украины. 1/32 финала, 25 августа 2025

13:00. Реал Фарма Одесса – Нива Тернополь

14:00. Чайка П.Борщаговка – Лесное

15:30. Диназ Вышгород – Агробизнес Волочиск

15:30. Атлет Киев – Чернигов

15:30. Полесье Ставки – Ребел Киев

