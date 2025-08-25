Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Украины. 1/32 финала, 25 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
25 августа 2025, 14:01 |
225
0

Кубок Украины. 1/32 финала, 25 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 августа видеотрансляции кубковых матчей

25 августа 2025, 14:01 |
225
0
Кубок Украины. 1/32 финала, 25 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Sport.ua

25 августа проходят матчи 1/32 финала Кубка Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этот игровой день запланировано 5 поединков.

Кубок Украины. 1/32 финала, 25 августа 2025

  • 13:00. Реал Фарма Одесса – Нива Тернополь
  • 14:00. Чайка П.Борщаговка – Лесное
  • 15:30. Диназ Вышгород – Агробизнес Волочиск
  • 15:30. Атлет Киев – Чернигов
  • 15:30. Полесье Ставки – Ребел Киев

13:00. Реал Фарма Одесса – Нива Тернополь

14:00. Чайка П.Борщаговка – Лесное

15:30. Диназ Вышгород – Агробизнес Волочиск

15:30. Атлет Киев – Чернигов

15:30. Полесье Ставки – Ребел Киев

Инфографика

По теме:
Чайка – Лесное. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Тренер ФК Пенуэл: «Мы не готовы конкурировать на таком уровне»
Реал Фарма – Нива Тернополь. Кубок Украины. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Украины по футболу смотреть онлайн Реал Фарма Одесса Нива Тернополь Чайка Петропавловская Борщаговка Лесное Диназ Вышгород Агробизнес Атлет Киев Чернигов Полесье Ставки Ребел Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Бокс | 25 августа 2025, 07:59 0
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег

Лидером списка является Флойд Мейвезер

Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться
Футбол | 25 августа 2025, 11:17 10
Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться
Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться

Все дело в сумме, которую запрашивают за своего футболиста «горняки»

Менеджер Борнмута: «Забарный – полная противоположность этому игроку»
Футбол | 25.08.2025, 13:39
Менеджер Борнмута: «Забарный – полная противоположность этому игроку»
Менеджер Борнмута: «Забарный – полная противоположность этому игроку»
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Футбол | 25.08.2025, 04:42
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Футбол | 25.08.2025, 09:27
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 2
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
24.08.2025, 01:19 3
Футбол
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
23.08.2025, 16:39 6
Футбол
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 14
Футбол
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
24.08.2025, 11:41
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем