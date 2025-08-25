Кубок Украины25 августа 2025, 14:01 |
Кубок Украины. 1/32 финала, 25 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 августа видеотрансляции кубковых матчей
25 августа 2025, 14:01 |
25 августа проходят матчи 1/32 финала Кубка Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В этот игровой день запланировано 5 поединков.
Кубок Украины. 1/32 финала, 25 августа 2025
- 13:00. Реал Фарма Одесса – Нива Тернополь
- 14:00. Чайка П.Борщаговка – Лесное
- 15:30. Диназ Вышгород – Агробизнес Волочиск
- 15:30. Атлет Киев – Чернигов
- 15:30. Полесье Ставки – Ребел Киев
