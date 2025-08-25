Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Пляжный футбол
25 августа 2025, 09:33
Стал известен победитель чемпионата Украины по пляжному футболу в 2025 году

В финале сошлись две столичные команды «Sunrise» и «Альтернатива»

Стал известен победитель чемпионата Украины по пляжному футболу в 2025 году
АПФУ

24 августа в столице Украины на стадионе в Гидропарке прошли заключительные матчи чемпионата Украины по пляжному футболу сезона 2025 года.

В национальном чемпионате участвовали восемь команд, которые были разбиты на две группы. Коллективы провели по три поединка в групповом этапе, в плей-офф вышли только четыре клуба.

В матче за бронзовые награды встретились киевский клуб «NC Beachsoccer» и днепровский «Выбор», занявшие вторые места в своих группах. Победу в поединке одержали гости из Днепра, сохранив свои ворота на замке (2:0).

Главное противостояние чемпионата Украины прошло между двумя столичными командами – «Sunrise» и «Альтернатива». Финальный матч оказался зрелищным, но интрига пропала еще после первого тайма. «Альтернатива» забросила сопернику шесть мячей и завоевала золотые медали чемпионата Украины (6:1).

Чемпионат Украины по пляжному футболу

24 августа, финал

«Sunrise» (Киев) – «Альтернатива» (Киев) – 1:6

Голы: Потапов 24 – Пашко 12, 34, Корнийчук 12, Будзько 16, 19, Комар 17

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
