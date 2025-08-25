Младен БАРТУЛОВИЧ: «Все ожидают от Металлиста 1925 года сразу результат»

Главный тренер «Металлиста-1925» Младен Бартулович прокомментировал победу над «Оболонью» (2:0) в матче 1/32 финала Кубка Украины.

– Поздравляем с победой! Что изменилось по сравнению с матчем 1-го тура?

– Очень тяжелый матч. Изменилось то, что мы стали играть немного увереннее, понемногу набираем ход, забиваем голы, а это главное. Сегодня была задача проходить «Оболонь», победили и это главное для нас.

– Главная проблема на старте сезона, что не могли забить в двух матчах? Затем забили четыре «Александрии», сегодня – дважды.

– Где-то подводила реализация, но больше психология. Есть давление на команду, требуют от нас результата. На мой взгляд, все равно нужно определенное время, строится новая команда, много новых игроков. К нам еще присоединяются новые футболисты. Команда – это механизм, нужно немного времени, чтобы это все работало.

– Вы сказали о давлении, как именно это чувствуется? Это от президента, болельщиков или какой именно?

– Общий, все ожидают от "Металлиста 1925" сразу хороших результатов. Ребята это все видят, читают... По этому и идет давление. Вижу, как из первых туров на нас настраиваются соперники, нам не легко, и мы к этому готовимся каждые игры. И с каждой игрой нам становится легче сражаться с этим давлением.

– Как легче пройти в еврокубки, через чемпионат или Кубок Украины?

– Так далеко не смотрим, но если через Кубок, нужно еще пять матчей выиграть, а еще не известно каким будет жребий и какой путь в финал. В чемпионате все иначе, долгий путь, многие команды ставят задачу. На мой взгляд, очень интересный сезон будет.