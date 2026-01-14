Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полуфинал Кубка английской лиги. Челси и Арсенал назвали стартовые составы
Англия
14 января 2026, 21:09 | Обновлено 14 января 2026, 21:19
71
0

Полуфинал Кубка английской лиги. Челси и Арсенал назвали стартовые составы

14 января в 22:00 пройдет первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги

14 января 2026, 21:09 | Обновлено 14 января 2026, 21:19
71
0
Полуфинал Кубка английской лиги. Челси и Арсенал назвали стартовые составы
Коллаж Sport.ua. Лиам Росеньор и Микель Артета

14 января в 22:00 состоится первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.

Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Новый коуч синих Лиам Росеньор и наставник красных Микель Артета назвали стартовые составы команд

В другом полуфинале 13 января Ман Сити переиграл Ньюкасл (2:0). Ответные встречи пройдут 3–4 февраля.

Финальный матч турнира запланирован на 22 марта в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Стартовые составы Челси и Арсенала на полуфинал Кубка английской лиги

Челси: Санчес, Ачимпонг, Чалоба, Фофана, Кукурелья, Энцо Фернандес, Андрей Сантос, Эстевао, Жоау Педру, Педру Нету, Марк Гию

Запас: Йоргенсен, Бадьяшиль, Тосин, Хато, Эссугу, Буонанотте, Гарначо, Джордж, Меука

Арсенал: Аррисабалага, Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер, Райс, Субименди, Эдегор, Сака, Троссард, Дьокереш

Запас: Райя, Жезус, Эзе, Мартинелли, Нергор, Мадуэке, Мерино, Гаверц, Льюис-Скелли

Инфограифка

По теме:
Челси – Арсенал. Полуфинал Кубка английской лиги. Смотреть онлайн LIVE
Мудрик не сможет сыграть в сезоне 2025/26. Когда вернется украинец?
Арсенал против Челси: «Канониры» проиграли свои последние 4 полуфинала
Арсенал Лондон Челси Кубок английской лиги по футболу Челси - Арсенал стартовые составы Лиам Росеньор Микель Артета
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Бокс | 14 января 2026, 07:32 3
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»

Браун – о разговоре с Климасом после реванша с Фьюри

ВИДЕО. Украинский праздник. Сикан оформил дубль в Кубке Турции
Футбол | 14 января 2026, 18:55 0
ВИДЕО. Украинский праздник. Сикан оформил дубль в Кубке Турции
ВИДЕО. Украинский праздник. Сикан оформил дубль в Кубке Турции

Вслед за Арсением Батаговым ворота соперника поразил и форвард «бордово-синих»

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Биатлон | 14.01.2026, 16:42
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Бокс | 14.01.2026, 07:57
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Футбол | 13.01.2026, 23:54
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
14.01.2026, 14:15 3
Футбол
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
13.01.2026, 05:22 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 84
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
12.01.2026, 23:23
Теннис
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
13.01.2026, 07:27 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 19:27 34
Футбол
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
13.01.2026, 00:07 22
Футбол
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
13.01.2026, 06:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем