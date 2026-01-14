Полуфинал Кубка английской лиги. Челси и Арсенал назвали стартовые составы
14 января в 22:00 пройдет первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги
14 января в 22:00 состоится первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.
Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.
Новый коуч синих Лиам Росеньор и наставник красных Микель Артета назвали стартовые составы команд
В другом полуфинале 13 января Ман Сити переиграл Ньюкасл (2:0). Ответные встречи пройдут 3–4 февраля.
Финальный матч турнира запланирован на 22 марта в Лондоне на стадионе Уэмбли.
Стартовые составы Челси и Арсенала на полуфинал Кубка английской лиги
Челси: Санчес, Ачимпонг, Чалоба, Фофана, Кукурелья, Энцо Фернандес, Андрей Сантос, Эстевао, Жоау Педру, Педру Нету, Марк Гию
Запас: Йоргенсен, Бадьяшиль, Тосин, Хато, Эссугу, Буонанотте, Гарначо, Джордж, Меука
Арсенал: Аррисабалага, Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер, Райс, Субименди, Эдегор, Сака, Троссард, Дьокереш
Запас: Райя, Жезус, Эзе, Мартинелли, Нергор, Мадуэке, Мерино, Гаверц, Льюис-Скелли
Инфограифка
