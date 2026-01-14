Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РБ Лейпциг – Фрайбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
РБ Лейпциг
14.01.2026 21:30 - : -
Фрайбург
Прогноз
Германия
14 января 2026, 14:41 | Обновлено 14 января 2026, 14:42
РБ Лейпциг – Фрайбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 14 января в 21:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Тимо Вернер

14 января, свою встречу в рамках Бундеслиги проведут Лейпциг – Фрайбург. Начало матча запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Лейпциг

«Быки» находятся в той группе команд, которые ведут борьбу за высокие места в Бундеслиге, но не конкурируют за Баварией за чемпионство. Сейчас Лейпциг третий в турнирной таблице, опережая Штутгарт и Байер по дополнительным показателям, при этом есть игра в запасе. До второй Боруссии Дортмунд 4 очка, здесь конкурент тоже провел на матч больше.

В последнем туре команда уступила на своем поле прямому конкуренту Байеру со счетом 1:3, данное поражение стало вторым кряду, перед этим, с таким же счетом уступили на выезде Унион Берлину.

Поскольку Лейпциг не играет в еврокубках, финиш за пределами топ-4 будет провалом. Клуб продолжает борьбу в Кубке Германии, где сыграет в четвертьфинале против Баварии. Из-за проблем со здоровьем не смогут сыграть Бакайоко, Гебель, Хенрикс и Клостерман

Фрайбург

В этом сезоне Фрайбург играет в трех турнирах, ничем не собираясь жертвовать. В Кубке Германии дошли до четвертьфинала, там сыграют против Герты. Хорошо идут дела в Лиге Европы, где команда занимает высокое пятое место, так что в плей-офф точно попадут.

Не так ярко выглядит Фрайбург в чемпионате, занимая восьмую строчку, отставание от зоны еврокубков 4 очка, а вот до первого квартета целых 6 баллов. В последнем туре удалось обыграть дома Гамбург – 2:1, повезло удаление в составе соперника, на старте второго тайма. У клуба образовалась серия из трех матчей без поражений в Бундеслиге, за этот периоду удалось набрать 7 баллов. Не сыграют в этой встрече Кьере и Лингарт, под вопросом Динкчи и Розенфельдер.

Личные встречи

В очных противостояниях Фрайбург не может обыграть соперника 14 матчей кряду. Лейпциг в прошлом сезоне выиграл дома 3:1, а в гостях сыграл 0:0.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень солидными коэффициентами: 3.97 для Нигерии и 2.27 для Марокко. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Лейпциг котируется фаворитом этой битвы, в пользу «быков» фактор своей арены, да и статус выше. Фрайбург в лучшей форме, так что шансы зацепиться за очки есть. Хозяевам важно взять три очка, как в турнирном, так и психологическом плане. Поставлю здесь на чистую победу Лейпцига за 1,8.

Прогноз Sport.ua
РБ Лейпциг
14 января 2026 -
21:30
Фрайбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Футбол | 14 января 2026, 08:17 8
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику

Украинец забил пятый гол за «Жирону»

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
Футбол | 13 января 2026, 17:43 5
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины

Тарас Михавко продлил соглашение с киевлянами

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
Футбол | 13.01.2026, 19:27
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр объявил о подписании первого зимнего новичка
Футбол | 14.01.2026, 14:48
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр объявил о подписании первого зимнего новичка
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр объявил о подписании первого зимнего новичка
Сачко не реализовал матчбол и не сумел выйти в финал квалификации Aus Open
Теннис | 14.01.2026, 12:56
Сачко не реализовал матчбол и не сумел выйти в финал квалификации Aus Open
Сачко не реализовал матчбол и не сумел выйти в финал квалификации Aus Open
