Третья победа подряд. Порту разгромил Каза Пию в чемпионате
В чемпионате Португалии были сыграны матчи третьего тура
24 августа в чемпионате Португалии было сыграно три матча третьего тура.
Кандидат на чемпионство «Порту» одержал убедительную победу над клубом «Каза Пия» – 4:0. Дублем в этой игре отличился Борх Сайнц. Еще по голу забили Уиллиам Гомес и Неуэн Перес.
«Фамаликау» дома расписал безголевую ничью из «Жил Висенте».
«Брага» неожиданно потеряла очки в домашнем матче с АВС - 2:2. Хозяева поля открыли счет в матче, но еще до перерыва соперник забил дважды. Спасшиеся от поражения игроки «Браги» на 87-й минуте.
Португалия чемпионаты. 3-й тур.
Фомаликау – Жил Висенте – 0:0
Порту – Каза Пия – 4:0
Голи: Сайнц, 20, 67, Виллиам Гомес, 25, Перес, 40
Брага – АВС – 2:2
Голи: Залазар, 23 (пенальти), Наварро, 87, – Барбоса, 28, Дуарте, 34
