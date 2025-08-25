Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 августа 2025, 10:23 | Обновлено 25 августа 2025, 12:51
Третья победа подряд. Порту разгромил Каза Пию в чемпионате

В чемпионате Португалии были сыграны матчи третьего тура

Третья победа подряд. Порту разгромил Каза Пию в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine

24 августа в чемпионате Португалии было сыграно три матча третьего тура.

Кандидат на чемпионство «Порту» одержал убедительную победу над клубом «Каза Пия» – 4:0. Дублем в этой игре отличился Борх Сайнц. Еще по голу забили Уиллиам Гомес и Неуэн Перес.

«Фамаликау» дома расписал безголевую ничью из «Жил Висенте».

«Брага» неожиданно потеряла очки в домашнем матче с АВС - 2:2. Хозяева поля открыли счет в матче, но еще до перерыва соперник забил дважды. Спасшиеся от поражения игроки «Браги» на 87-й минуте.

Португалия чемпионаты. 3-й тур.

Фомаликау – Жил Висенте – 0:0

Порту – Каза Пия – 4:0

Голи: Сайнц, 20, 67, Виллиам Гомес, 25, Перес, 40

Брага – АВС – 2:2

Голи: Залазар, 23 (пенальти), Наварро, 87, – Барбоса, 28, Дуарте, 34

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Сайнс (Порту).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Патрисио Перес (Порту).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Вильям Гомес (Порту).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Сайнс (Порту).
