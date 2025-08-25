Аякс победил Хераклес, Утрехт разгромил Эксельсиор
В Нидерландах сыграли матчи 3-го тура чемпионата Нидерландов
24-августа было сыграно четыре матча третьего тура элитного дивизиона Нидерландов.
«Твенте» на выезде одержало победу над «Херенвеном» – 2:1.
«Неймеген» одержал разгромную победу над «Брэдой» – 3:0, а «Утрехт» легко разобрался с «Экссельсиором» – 4:1.
«Аякс обыграл на своем поле «Хераклес» – 2:0.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат Нидерландов 3-й тур
Херенвен – Твенте – 1:2
Голы: Сейк, 90+4 – Ротс, 12, Унювар, 84
Удаление: Брауверс, 90+7
Неймеген – Бреда – 3:0
Голы: Чери, 8 (пенальти), Онал, 47, ван Крой, 78
Утрехт – Эксельсиор – 4:1
Голы: Родригес, 27, Мин, 45+1, Йенсен, 58, 67, – Юн, 83
Аякс – Хераклес – 2:0
Голы: Бергейс, 31, Верхорст, 87
События матча
