Аякс победил Хераклес, Утрехт разгромил Эксельсиор
Чемпионат Нидерландов
Аякс
24.08.2025 17:45 – FT 2 : 0
Хераклес
Нидерланды
25 августа 2025, 04:12 | Обновлено 25 августа 2025, 04:30
Аякс победил Хераклес, Утрехт разгромил Эксельсиор

В Нидерландах сыграли матчи 3-го тура чемпионата Нидерландов

Getty Images/Global Images Ukraine

24-августа было сыграно четыре матча третьего тура элитного дивизиона Нидерландов.

«Твенте» на выезде одержало победу над «Херенвеном» – 2:1.

«Неймеген» одержал разгромную победу над «Брэдой» – 3:0, а «Утрехт» легко разобрался с «Экссельсиором» – 4:1.

«Аякс обыграл на своем поле «Хераклес» – 2:0.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Чемпионат Нидерландов 3-й тур

Херенвен – Твенте – 1:2

Голы: Сейк, 90+4 – Ротс, 12, Унювар, 84

Удаление: Брауверс, 90+7

Неймеген – Бреда – 3:0

Голы: Чери, 8 (пенальти), Онал, 47, ван Крой, 78

Утрехт – Эксельсиор – 4:1

Голы: Родригес, 27, Мин, 45+1, Йенсен, 58, 67, – Юн, 83

Аякс – Хераклес – 2:0

Голы: Бергейс, 31, Верхорст, 87

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Вегхорст (Аякс).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Стивен Бергейс (Аякс).
Херенвен Твенте НЕК Неймеген НАК Бреда Утрехт Эксельсиор Аякс Хераклес
