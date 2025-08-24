Пономарев хочет выиграть Кубок Украины с ЛНЗ: «Задания самые высокие»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев заговорил о триумфе в розыгрыше Кубка Украины после победы над «Пробоем» (1:0) в 1/32 финала Кубка Украины.

– Какие цели поставлены перед командой на Кубок Украины?

– Надо проходить каждый этап. Мы ставим перед собой цели, чтобы выигрывать в любом турнире. Конечно, задачи всегда самые высокие. В Кубке Украины главное, это пройти как можно дальше, чтобы сыграть больше матчей в этом соревновании, – сказал Пономарев.

