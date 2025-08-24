Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
24 августа 2025, 18:47 | Обновлено 24 августа 2025, 18:50
Пономарев хочет выиграть Кубок Украины с ЛНЗ: «Задания самые высокие»

Коуч «фиолетовых» пообщался с журналистами

ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев заговорил о триумфе в розыгрыше Кубка Украины после победы над «Пробоем» (1:0) в 1/32 финала Кубка Украины.

– Какие цели поставлены перед командой на Кубок Украины?

– Надо проходить каждый этап. Мы ставим перед собой цели, чтобы выигрывать в любом турнире. Конечно, задачи всегда самые высокие. В Кубке Украины главное, это пройти как можно дальше, чтобы сыграть больше матчей в этом соревновании, – сказал Пономарев.

На нашем сайте доступен обзор матча Пробой – ЛНЗ, где «фиолетовые» одержали минимальную победу.

ЛНЗ Черкассы Кубок Украины по футболу Виталий Пономарев
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
Diesel
а через умовно 5 турів його звільнять))
