Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский форвард Эмполи: «Вызов в сборную? Вопрос не ко мне»
Италия
Украинский форвард Эмполи: «Вызов в сборную? Вопрос не ко мне»

Богдан Попов заявил, что находиться на постоянном контакте с Дмитрием Михайленко

Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов

Юный украинский нападающий Богдан Попов, выступающий за первую команду «Эмполи», объяснил, почему долгое время не вызывается в сборную Украины U-19.

– Вас давно не вызывали в юношескую сборную Украины – как считаете, почему? Общались ли вы в последнее время с главным тренером юношеской сборной Украины Дмитрием Михайленко или кем-нибудь из его штаба?

– Почему не вызывали – это вопрос не ко мне. В течение нескольких последних месяцев Дмитрий Михайленко со мной постоянно в контакте. Постоянно интересуется, расспрашивает, что и как. Кстати, на прошлой неделе в клуб пришло приглашение в сборную на товарищеские матчи, которые пройдут в начале сентября в Испании, – сказал Богдан.

Ранее сообщалось, что 18-летний украинский форвард оформил дубль в Серии B

Богдан Попов Эмполи Серия B Дмитрий Михайленко женская сборная Украины по футболу U-19
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Pop
прикольно у нас тренеры работают, звонят игроку и интересуются:ты как, играешь , забиваешь? Та ты шо, забил два !? Круто, вызывать тебя в сборную, как думаешь?
