Украинский форвард Эмполи: «Вызов в сборную? Вопрос не ко мне»

Юный украинский нападающий Богдан Попов, выступающий за первую команду «Эмполи», объяснил, почему долгое время не вызывается в сборную Украины U-19.

– Вас давно не вызывали в юношескую сборную Украины – как считаете, почему? Общались ли вы в последнее время с главным тренером юношеской сборной Украины Дмитрием Михайленко или кем-нибудь из его штаба?

– Почему не вызывали – это вопрос не ко мне. В течение нескольких последних месяцев Дмитрий Михайленко со мной постоянно в контакте. Постоянно интересуется, расспрашивает, что и как. Кстати, на прошлой неделе в клуб пришло приглашение в сборную на товарищеские матчи, которые пройдут в начале сентября в Испании, – сказал Богдан.

Ранее сообщалось, что 18-летний украинский форвард оформил дубль в Серии B