Чемпион мира сыграл первый матч после дисквалификации. Он ждал два года

37-летний аргентинский нападающий Алехандро Гомес сыграл свой первый футбольный матч после двухлетней дисквалификации.

Опытный игрок дебютировал за итальянскую «Падову» в матче Серии B против «Венеции».

Алехандро начал матч с лавки запасных, однако получил свой шанс на 58-й минуте.

Стать полезным для своей команды Гомесу не удалось – «Венеция» спокойно переиграла соперника (0:2).

Напомним, что Алехандро был дисквалифицирован на два года за употребление допинга в октябре 2023 года. Апелляция футболиста была отклонена, и он проиграл дело в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Серия В. 13-й тур, 22 ноября

«Падова» – «Венеция» – 0:2

Голы: Бузио, 9, Йебоа, 67 (пен.)