Украинского форварда хотят купить за большие деньги. Есть его реакция

«Аталанта» проявляет интерес к украинскому форварду «Эмполи» Богдану Попову и готова заплатить 10 миллионов евро. Сам футболист уже отреагировал на эту информацию и фактически не опроверг заинтересованность бергамского клуба.

– Как можете прокомментировать информацию об интересе к вам со стороны клуба Серии A – Аталанты?

– Это вопрос к моему менеджеру Андрею Головашу. Именно он ведет все мои дела.

В сезоне 2025/26 Богдан Попов провел 12 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.