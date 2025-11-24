Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинского форварда хотят купить за большие деньги. Есть его реакция
Италия
24 ноября 2025, 20:05 | Обновлено 24 ноября 2025, 20:22
621
0

Украинского форварда хотят купить за большие деньги. Есть его реакция

Поповым интересуется «Аталанта»

24 ноября 2025, 20:05 | Обновлено 24 ноября 2025, 20:22
621
0
Украинского форварда хотят купить за большие деньги. Есть его реакция
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов

«Аталанта» проявляет интерес к украинскому форварду «Эмполи» Богдану Попову и готова заплатить 10 миллионов евро. Сам футболист уже отреагировал на эту информацию и фактически не опроверг заинтересованность бергамского клуба.

– Как можете прокомментировать информацию об интересе к вам со стороны клуба Серии A – Аталанты?

– Это вопрос к моему менеджеру Андрею Головашу. Именно он ведет все мои дела.

В сезоне 2025/26 Богдан Попов провел 12 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

По теме:
Динамо нацелилось на трансфер вратаря из клуба УПЛ
Динамо заинтересовано в усилении вратарской линии голкипером Зари
ПОПОВ о юношеской сборной: «В команде очень хорошая атмосфера»
трансферы Эмполи Аталанта чемпионат Италии по футболу Серия B трансферы Серии A Богдан Попов
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прогнозы на 13-й тур УПЛ 2025/26
Футбол | 24 ноября 2025, 16:27 4
Прогнозы на 13-й тур УПЛ 2025/26
Прогнозы на 13-й тур УПЛ 2025/26

С 21 по 24 ноября состоятся поединки 13-го тура чемпионата Украины

На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Футбол | 24 ноября 2025, 06:02 0
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд

У него есть долг по алиментам

Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Футбол | 24.11.2025, 07:02
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Винисиус сказал, что не продлит контракт с Реалом. Виноват один человек
Футбол | 24.11.2025, 17:46
Винисиус сказал, что не продлит контракт с Реалом. Виноват один человек
Винисиус сказал, что не продлит контракт с Реалом. Виноват один человек
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Бокс | 24.11.2025, 06:15
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 04:30 10
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 3
Футбол
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
23.11.2025, 08:33 16
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 58
Футбол
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
23.11.2025, 03:52
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
24.11.2025, 03:55 4
Другие виды
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
22.11.2025, 23:11 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем