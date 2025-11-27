Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер сборной Украины: «Динамо может помочь отсутствие Ярмоленко и других»
Кубок конфедераций
27 ноября 2025, 17:13 | Обновлено 27 ноября 2025, 17:22
Тренер сборной Украины: «Динамо может помочь отсутствие Ярмоленко и других»

Михайленко оценил матч Лиги конференций

Тренер сборной Украины: «Динамо может помочь отсутствие Ярмоленко и других»
ФК Динамо Киев

Украинскому специалисту и тренеру сборных Украины U-19/U-20 Дмитрию Михайленко приходилось тренировать не только именитые отечественные команды, но и кипрские клубы.

Именно с представителем этой страны «Омонией» и встретится сегодня в Лиге конференций киевское «Динамо», цвет которого в свое время защищал Михайленко.

Эксклюзивно для Sport.ua он сделал прогноз на противостояние в Никосии:

– Я знаком с тренером «Омонии» норвежцем Бергом, прославленным в прошлом защитником английского клуба «Манчестер Юнайтед» и без преувеличения, это очень квалифицированный специалист. Поэтому можно не сомневаться, что футболисты"Омонии досконально изучат слабые и сильные стороны Динамо. Киевлянам следует быть настороже.

По-моему, это примерно равные по силе соперники. Сложно сказать, будет ли для киевлян критической потеря из-за травм Ярмоленко, Шапаренко, Бражко, Беловара. Возможно, как раз их отсутствие сплотит динамовцев, заставит действовать через не могу. В конце концов и «Омония» подошла к сегодняшнему экзамену не в оптимальном составе. Мой прогноз? Результативная ничья 1:1.

Лига конференций. 4-й тур, 27 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игрок Шахтера: «Динамо? Приятно сейчас смотреть таблицу УПЛ»
Сергей ПУЧКОВ: «Верю, что Динамо и Шахтер порадуют нас достойной игрой»
