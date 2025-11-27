Тренер сборной Украины: «Динамо может помочь отсутствие Ярмоленко и других»

Украинскому специалисту и тренеру сборных Украины U-19/U-20 Дмитрию Михайленко приходилось тренировать не только именитые отечественные команды, но и кипрские клубы.

Именно с представителем этой страны «Омонией» и встретится сегодня в Лиге конференций киевское «Динамо», цвет которого в свое время защищал Михайленко.

Эксклюзивно для Sport.ua он сделал прогноз на противостояние в Никосии:

– Я знаком с тренером «Омонии» норвежцем Бергом, прославленным в прошлом защитником английского клуба «Манчестер Юнайтед» и без преувеличения, это очень квалифицированный специалист. Поэтому можно не сомневаться, что футболисты"Омонии досконально изучат слабые и сильные стороны Динамо. Киевлянам следует быть настороже.

По-моему, это примерно равные по силе соперники. Сложно сказать, будет ли для киевлян критической потеря из-за травм Ярмоленко, Шапаренко, Бражко, Беловара. Возможно, как раз их отсутствие сплотит динамовцев, заставит действовать через не могу. В конце концов и «Омония» подошла к сегодняшнему экзамену не в оптимальном составе. Мой прогноз? Результативная ничья 1:1.