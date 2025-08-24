СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 августа

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 августа 2025, 07:47 |
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 24 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Металлист 1925 – Оболонь

Ggbet 1.58 – 3.98 – 5.24

18:30 Фулхэм – Манчестер Юнайтед

Ggbet 3.47 – 3.61 – 2.17

21:45 Ювентус – Парма

Ggbet 1.47 – 4.79 – 7.80

22:30 Овьедо – Реал Мадрид

Ggbet 10.70 – 5.65 – 1.34

ТЕННИС

00:00 Юлия Стародубцева – Анна Блинкова

Ggbet 2.10 – 1.82

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

