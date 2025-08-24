СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 августа

В воскресенье, 24 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Металлист 1925 – Оболонь

1.58 – 3.98 – 5.24

18:30 Фулхэм – Манчестер Юнайтед

3.47 – 3.61 – 2.17

21:45 Ювентус – Парма

1.47 – 4.79 – 7.80

22:30 Овьедо – Реал Мадрид

10.70 – 5.65 – 1.34

ТЕННИС

00:00 Юлия Стародубцева – Анна Блинкова

2.10 – 1.82

