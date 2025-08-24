Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Морейренсе
23.08.2025 18:00 – FT 2 : 0
Витория Гимараеш
Португалия
24 августа 2025, 02:53 | Обновлено 24 августа 2025, 02:54
11
0

Хет-трик Гонсалвеша помог Спортингу одержать разгромную победу

Лиссабонский клуб забил четыре гола в ворота «Насьоналя» на выезде

11
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Педру Гонсалвеш

23 августа состоялся матч третьего тура чемпионата Португалии, в котором сошлись «Насьональ» и лиссабонский «Спортинг». Гости разгромили соперника со счетом 4:1.

Уже на третьей минуте бразильский защитник Лео Сантос забил в ворота «Спортинга», однако дела «Насьоналя» ухудшились незадолго до перерыва. Нападающий Пабло Руан получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле.

Во втором тайме настоящим героем встречи стал полузащитник Педру Гонсалвеш, который оформил хет-трик и помог «Спортингу» набрать три балла на выезде. Еще один гол на свой счет записал Конрад Гардер.

В других поединках игрового дня «Морейренсе» одолел «Виторию Гимараеш» (2:0), а «Арока» и «Риу Аве» не сумели определить победителя в голевой перестрелке (3:3).

Чемпионат Португалии, 3-й тур. 23 августа

Насьональ – Спортинг – 1:4
Голы: Лео Сантос, 3 – Гонсалвеш, 52, 76, 90+3, Гардер, 83

Морейренсе – Витория Гимараеш – 2:0
Голы: Гильерме Щетине, 47, 49

Арока – Риу Аве – 3:3
Голы: Фонтан, 24, Трезза, 75, Джуара, 90+3 – Клейтон, 48, 76, Шпикич, 65

По теме:
Бенфика обновила собственный рекорд по сухим матчам на старте сезона
Стало известно, почему Трубин не играл за Бенфику в матче чемпионата
Трубин не играл. Бенфика добыла вторую победу в новом сезоне чемпионата
чемпионат Португалии по футболу Насьонал Фуншал Спортинг Лиссабон Морейренсе Витория Гимараеш Арока Риу Аве Педру Гонсалвеш
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
