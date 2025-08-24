Дебют Модрича, возвращение Аллегри. Милан сенсационно проиграл в Серии А

23 августа состоялся матч первого тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Милан» и «Кремонезе». «Россонери» потерпели сенсационное поражение с минимальным счетом 1:2.

На 28-й минуте защитник Баскиротто вывел гостей вперед, однако миланскому клубу удалось сравнять счет еще до перерыва благодаря усилиям Павловича.

Точку в противостоянии поставил итальянский нападающий Бонаццоли, который забил второй гол «Кремонезе» на 61-й минуте. «Милан» неожиданно уступил на домашнем стадионе, а известный специалист Массимилиано Аллегри неудачно провел первый матч в чемпионате после своего возвращения.

Напомним, 58-летний специалист тренировал миланский клуб с 2010 по 2014 год.

Кроме того, полузащитник «Милана» Лука Модрич провел первый матч в чемпионате Италии – он стал самым возрастным дебютантом Серии А. На момент матча хорвату исполнилось 39 лет, 11 месяцев и 4 дня.

Итальянская Серия А, 1-й тур. 23 августа

Милан – Кремонезе – 1:2

Голы: Павлович, 45+1 – Баскиротто, 28, Бонаццоли, 61

Милан: Майк Меньян, Первис Эступинан (Алекс Хименес, 46), Маттео Габбиа, Фикайо Томори (Самуэль Чуквуезе, 65), Страхиня Павлович, Юссуф Фофана, Кристиан Пулишич, Алексис Салемакерс, Лука Модрич (Ардон Яшари, 74), Рубен Лофтус-Чик, Сантьяго Хименес

Кремонезе: Эмилио Аудеро, Филиппо Терраччано, Джузеппе Пеццелла, Маттео Бьянкетти (Федерико Чеккерини, 84), Федерико Баскиротто, Альберто Грасси (Варрен Бондо, 56), Яри Вандепутте (Мартин Пайеро, 56), Мишель Колоколо, Алессио Дзербин, Федерико Бонаццоли (Мануэль Де Лука, 84), Давид Окереке (Арнальдо-Антонио Санабриа, 65)

Предупреждения: Алекс Хименес (78) – Альберто Грасси (48), Филиппо Терраччано (69), Мартин Пайеро (77), Варрен Бондо (88)

Видеообзор матча: