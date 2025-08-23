Италия23 августа 2025, 12:41 |
Милан – Кремонезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура чемпионата Италии
23 августа 2025, 12:41 |
В субботу, 23 августа, состоится матч первого тура чемпионата Италии, в котором встретятся «Милан» и «Кремонезе».
Встречу примет стадион «Сан Сиро» в городе Милан. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Милан – КремонезеСмотреть трансляцию
