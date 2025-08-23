Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Милан – Кремонезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Милан
23.08.2025 21:45 - : -
Кремонезе
Италия
23 августа 2025, 12:41 |
12
0

Милан – Кремонезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура чемпионата Италии

23 августа 2025, 12:41 |
12
0
Милан – Кремонезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан

В субботу, 23 августа, состоится матч первого тура чемпионата Италии, в котором встретятся «Милан» и «Кремонезе».

Встречу примет стадион «Сан Сиро» в городе Милан. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Милан – Кремонезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Милан – Кремонезе
Трансляция матча В эфире
Трансляция матча В эфире

Кремонезе Милан чемпионат Италии по футболу Серия A смотреть онлайн
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
