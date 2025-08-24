Поражение от Фенербахче. Защитник Динамо дебютировал в чемпионате Турции
Подопечные Жозе Моуриньо одолели «Коджаэлиспор» со счетом 3:1
23 августа состоялся матч третьего тура чемпионата Турции, в котором встретились «Фенербахче» и «Коджаэлиспор».
Подопечные Жозе Моуриньо одолели соперника со счетом 3:1, а в составе гостей первый матч за новую команду провел защитник киевского «Динамо» Александр Сирота.
Он вышел в стартовом составе «Коджаэлиспор» и сыграл 90 минут, однако это не помогло команде избежать поражения на выезде. Сирота перебрался в Турцию на правах аренды.
В другом поединке дня «Газиантеп» вырвал победу у «Генчлербирлиги» – 2:1. Гости заработали удаление на последних минутах матча и позволили сопернику забить второй гол с пенальти.
Турецкая Суперлига, 3-й тур. 23 августа
Газиантеп – Генчлербирлиги – 2:1
Голы: Сореску, 44, Максим, 90+5 (пен) – Жужек, 8
Фенербахче – Коджаэлиспор – 3:1
Голы: Шкриньяр, 5, Браун, 51, Талиска, 66 – Петкович, 22
Kadıköy'de 3 puanı 3 golle alıyoruz! 💪#FBvKS pic.twitter.com/qpAnQjgfdQ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2025
🔴⚫ MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 2-1 Gençlerbirliği pic.twitter.com/afs75BW2ZZ— Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 23, 2025
