24 августа 2025, 01:05
Поражение от Фенербахче. Защитник Динамо дебютировал в чемпионате Турции

Подопечные Жозе Моуриньо одолели «Коджаэлиспор» со счетом 3:1

Поражение от Фенербахче. Защитник Динамо дебютировал в чемпионате Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Сирота и Шкриньяр

23 августа состоялся матч третьего тура чемпионата Турции, в котором встретились «Фенербахче» и «Коджаэлиспор».

Подопечные Жозе Моуриньо одолели соперника со счетом 3:1, а в составе гостей первый матч за новую команду провел защитник киевского «Динамо» Александр Сирота.

Он вышел в стартовом составе «Коджаэлиспор» и сыграл 90 минут, однако это не помогло команде избежать поражения на выезде. Сирота перебрался в Турцию на правах аренды.

В другом поединке дня «Газиантеп» вырвал победу у «Генчлербирлиги» – 2:1. Гости заработали удаление на последних минутах матча и позволили сопернику забить второй гол с пенальти.

Турецкая Суперлига, 3-й тур. 23 августа

Газиантеп – Генчлербирлиги – 2:1
Голы: Сореску, 44, Максим, 90+5 (пен) – Жужек, 8

Фенербахче – Коджаэлиспор – 3:1
Голы: Шкриньяр, 5, Браун, 51, Талиска, 66 – Петкович, 22

Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
