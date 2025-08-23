ВИДЕО. Что с матрасниками? Атлетико снова потерял очки в матче Ла Лиги
Подопечные Симеоне сыграли вничью с Эльче, Мальорка и Сельта расписали мировую
23 августа мадридский Атлетико не сумел переиграть Эльче в матче второго тура Ла Лиги 2025/26.
Поединок, который прошел на стадионе Метрополитано в столице Испании, завершился со счетом 1:1.
Единственный гол у матрасников забил Александер Серлот, а у гостей отличился Рафа Мир.
Атлетико за два тура нового сезона чемпионата Испании набрал всего одно очков. На старте подопечные Диего Симеоне потерпели поражение от Эспаньола (1:2).
В субботу также состоялся еще один матч в Ла Лиге – Мальорка и Сельта расписали нулевую ничью.
Ла Лига 2025/26. 2-й тур, 23 августа
Атлетико – Эльче – 1:1
Голы: Серлот, 8 – Мир, 15
Мальорка – Сельта – 1:1
Голы: Морей Бауса, 88 – Руэда, 38
