Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Что с матрасниками? Атлетико снова потерял очки в матче Ла Лиги
Чемпионат Испании
Мальорка
23.08.2025 18:00 – FT 1 : 1
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 августа 2025, 23:26 | Обновлено 23 августа 2025, 23:30
99
1

ВИДЕО. Что с матрасниками? Атлетико снова потерял очки в матче Ла Лиги

Подопечные Симеоне сыграли вничью с Эльче, Мальорка и Сельта расписали мировую

23 августа 2025, 23:26 | Обновлено 23 августа 2025, 23:30
99
1
ВИДЕО. Что с матрасниками? Атлетико снова потерял очки в матче Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

23 августа мадридский Атлетико не сумел переиграть Эльче в матче второго тура Ла Лиги 2025/26.

Поединок, который прошел на стадионе Метрополитано в столице Испании, завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол у матрасников забил Александер Серлот, а у гостей отличился Рафа Мир.

Атлетико за два тура нового сезона чемпионата Испании набрал всего одно очков. На старте подопечные Диего Симеоне потерпели поражение от Эспаньола (1:2).

В субботу также состоялся еще один матч в Ла Лиге – Мальорка и Сельта расписали нулевую ничью.

Ла Лига 2025/26. 2-й тур, 23 августа

Атлетико – Эльче – 1:1

Голы: Серлот, 8 – Мир, 15

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Сельта, 8 мин.

ГОЛ! 1:1 Мир, 15 мин.

Мальорка – Сельта – 1:1

Голы: Морей Бауса, 88 – Руэда, 38

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Матеу Морей (Мальорка).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Javi Rueda (Сельта).
По теме:
Леванте – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Молниеносный камбек: Барселона за 7 минут 2-го тайма забила дважды!
ВИДЕО. Барселона проиграла тайм Леванте 0:2, пропустив 2-й гол с пенальти
Рафа Мир Александер Серлот видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу Атлетико Мадрид Эльче Мальорка Сельта
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Футбол | 23 августа 2025, 08:22 1
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби

Артем осудил фол от Вивчаренко

Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Бокс | 23 августа 2025, 08:44 0
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?

Эвандер Холифилд вспомнил слова легендарного британца Леннокса Льюиса

Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Футбол | 23.08.2025, 07:17
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Триумф Лузан. Украинка завоевала золото на ЧМ-2025
Водные виды | 23.08.2025, 17:10
Триумф Лузан. Украинка завоевала золото на ЧМ-2025
Триумф Лузан. Украинка завоевала золото на ЧМ-2025
Зинченко получил угрозы, если перейдет в этот клуб. Трансфер сорвался
Футбол | 23.08.2025, 23:14
Зинченко получил угрозы, если перейдет в этот клуб. Трансфер сорвался
Зинченко получил угрозы, если перейдет в этот клуб. Трансфер сорвался
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Атлетико-Ельче пишуть 2-1 редактори, харе бухать 
Ответить
0
Популярные новости
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
22.08.2025, 13:35 35
Футбол
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 52
Футбол
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
22.08.2025, 09:29 9
Футбол
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
22.08.2025, 14:21
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
22.08.2025, 03:39
Бокс
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем