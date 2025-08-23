Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Мальорка
23.08.2025 18:00 - : -
Сельта
Испания
Мальорка – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 23 августа и начнется в 18:00 по Киеву

Мальорка – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

23 августа на Эстади Мальорка пройдет матч 2-го тура Примеры Испании, в котором Мальорка встретится с Сельтой.

Поединок начнется в 18:00 по европейскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Мальорка

Команда в последнее время вполне неплохо угадывала с наставниками. Хавьер Агирре избавил ее от клейма лифта, что постоянно падает в Сегунду. И в 2024-м году даже дошел до финала кубка, то есть повторил максимальный результат на турнире. Но не превзошел его, ведь решающий матч тогда проиграли. После этого мексиканца сменил Аррасате, и пытался с новыми подопечными бороться за место в зоне еврокубков. Правда, в итоге ограничились тем, что с 48 очками замкнули топ-10.

Новый сезон островитяне начали с крупного поражения. Но оно было в чем-то даже ожидаемым, ведь стартовали пусть и дома, но с самой Барселоной. Еще и получили две красные до перерыва. Так что там могло закончиться и куда крупнее, чем итоговые 3:0 - Ямаль и компания явно не старались сверх необходимого.

Сельта

Клуб тоже попал в десятку с тренером. Хотя стоит помнить, что Хиральдес на пост приходил как пожарник, приняв футболистов после кризиса, в который те погрузились при Бенитесе. И Клаудио, во-первых, не допустил вылета в позапрошлом сезоне. А в розыгрыше 2024/2025 наконец-то в Виго появился повод для гордости: взяв шестнадцать побед и 55 очков, удалось занять седьмое место, чего хватило, чтобы гарантировать возвращение в Лигу Европы.

Вроде бы под возращение в еврокубки получилось укрепить состав, пусть даже во многом за счет продажи перспективного Фера Лопеса в Вулверхэмптон. Зато пополнили обойму Сарагосой и Борхой Иглесиасом, что должны быть полезны именно сейчас. Но в стартовом туре дома, при преимуществе во владении мячом, уступили 0:2 Хетафе.

Статистика личных встреч

Сельта не проигрывает трижды кряду и победила в обоих матчах прошлого сезона.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество гостям. Но, кажется, от команд, что не забивали в прошлом туре, не стоит ждать высокой результативности. Ставим на тотал меньше 2,5 голов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.65.

Прогноз Sport.ua
Мальорка
23 августа 2025 -
18:00
Сельта
Тотал меньше 2.5 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Мальорка Сельта Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
