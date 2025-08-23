Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
23 августа 2025, 22:22 |
Букайо Сака забил свой очередной гол на Эмирейтс Стедиум

Кто из игроков «Арсенала» является рекордсменом по количеству голов на этом стадионе?

Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

В матче второго тура АПЛ «Арсенал» дома победил «Лидс» со счетом 5:0.

Один из голов «канониров» забил Букайо Сака. Для него этот гол стал 38-м на «Эмирейтс Стедиум» (7-е место).

Рекордсменом на этом стадионе является Робин ван Перси, который имеет в своем активе 65 забитых мячей.

Рекордсмены по количеству голов на Эмирейтс Стедиум

  • 65 – Робин ван Перси (Нидерланды)
  • 58 – Тео Волкот (Англия)
  • 54 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон)
  • 53 – Оливье Жиру (Франция)
  • 44 – Александр Ляказетт (Франция)
  • 41 – Алексис Санчес (Чили)
  • 38 – Букайо Сака (Англия)
  • 32 – Сеск Фабрегас (Испания)
  • 29 – Месут Озил (Германия)

Всего Сака забил уже 54 гола в АПЛ за «Арсенал». По этому показателю англичанин сравнялся с Александром Ляказеттом и делит с ним теперь 10-е место в списке лучших бомбардиров клуба в чемпионате Англии.

Лидс Арсенал Лондон статистика Английская Премьер-лига Букайо Сака Робин ван Перси Тео Уолкотт Пьер-Эмерик Обамеянг Оливье Жиру Александр Ляказетт Алексис Санчес Сеск Фабрегас Месут Озил
