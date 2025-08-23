Букайо Сака забил свой очередной гол на Эмирейтс Стедиум
Кто из игроков «Арсенала» является рекордсменом по количеству голов на этом стадионе?
В матче второго тура АПЛ «Арсенал» дома победил «Лидс» со счетом 5:0.
Один из голов «канониров» забил Букайо Сака. Для него этот гол стал 38-м на «Эмирейтс Стедиум» (7-е место).
Рекордсменом на этом стадионе является Робин ван Перси, который имеет в своем активе 65 забитых мячей.
Рекордсмены по количеству голов на Эмирейтс Стедиум
- 65 – Робин ван Перси (Нидерланды)
- 58 – Тео Волкот (Англия)
- 54 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон)
- 53 – Оливье Жиру (Франция)
- 44 – Александр Ляказетт (Франция)
- 41 – Алексис Санчес (Чили)
- 38 – Букайо Сака (Англия)
- 32 – Сеск Фабрегас (Испания)
- 29 – Месут Озил (Германия)
Всего Сака забил уже 54 гола в АПЛ за «Арсенал». По этому показателю англичанин сравнялся с Александром Ляказеттом и делит с ним теперь 10-е место в списке лучших бомбардиров клуба в чемпионате Англии.
