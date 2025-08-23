Боруссия Д на старте сезона упустила победу с 3:1 после удаления на 85-й
Черно-желтые сыграли вничью с командой Санкт-Паули в первом туре Бундеслиги (3:3)
23 августа состоялся матч первого тура Серии А 2025/26 между командами Санкт-Паули и Боруссия Дортмунд.
Поединок прошел на арене Миллернторн-Штдаион в городе Гамбург. Игра завершилась со счетом 3:3.
Голами за гостей отличились Серу Гирасси, Вальдемар Антон и Юлиан Брандт. У хозяев забили Андреас Хунтонджи, Данел Синани и Эрик Смит.
До 85-й минуты черно-желтые побеждали 3:1, но после удаления защитника Филиппо Мане Боруссия Д пропустила дважды и упустила победу.
Обе команды начали новый сезон чемпионата Германии. Во втором туре Санкт-Паули сыграет против Гамбурга, а Боруссия Дортмунд поборется против Унион Берлин.
Бундеслига 2025/26. 1-й тур, 23 августа
Санкт-Паули – Боруссия Дортмунд – 3:3
Голы: Хунтонджи, 50, Синани, 86 (пен.), Смит, 89 – Гирасси, 34, Антон, 67, Брандт, 74
Удаление: Мане, 85
Незабитый пенальти: Гирасси, 39
