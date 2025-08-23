Боруссия Д на старте сезона упустила победу с 3:1 после удаления на 85-й

23 августа состоялся матч первого тура Серии А 2025/26 между командами Санкт-Паули и Боруссия Дортмунд.

Поединок прошел на арене Миллернторн-Штдаион в городе Гамбург. Игра завершилась со счетом 3:3.

Голами за гостей отличились Серу Гирасси, Вальдемар Антон и Юлиан Брандт. У хозяев забили Андреас Хунтонджи, Данел Синани и Эрик Смит.

До 85-й минуты черно-желтые побеждали 3:1, но после удаления защитника Филиппо Мане Боруссия Д пропустила дважды и упустила победу.

Обе команды начали новый сезон чемпионата Германии. Во втором туре Санкт-Паули сыграет против Гамбурга, а Боруссия Дортмунд поборется против Унион Берлин.

Бундеслига 2025/26. 1-й тур, 23 августа

Санкт-Паули – Боруссия Дортмунд – 3:3

Голы: Хунтонджи, 50, Синани, 86 (пен.), Смит, 89 – Гирасси, 34, Антон, 67, Брандт, 74

Удаление: Мане, 85

Незабитый пенальти: Гирасси, 39

