Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия Д на старте сезона упустила победу с 3:1 после удаления на 85-й
Чемпионат Германии
Санкт-Паули
23.08.2025 19:30 – FT 3 : 3
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
23 августа 2025, 22:20 | Обновлено 23 августа 2025, 22:25
121
1

Боруссия Д на старте сезона упустила победу с 3:1 после удаления на 85-й

Черно-желтые сыграли вничью с командой Санкт-Паули в первом туре Бундеслиги (3:3)

23 августа 2025, 22:20 | Обновлено 23 августа 2025, 22:25
121
1
Боруссия Д на старте сезона упустила победу с 3:1 после удаления на 85-й
Getty Images/Global Images Ukraine

23 августа состоялся матч первого тура Серии А 2025/26 между командами Санкт-Паули и Боруссия Дортмунд.

Поединок прошел на арене Миллернторн-Штдаион в городе Гамбург. Игра завершилась со счетом 3:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за гостей отличились Серу Гирасси, Вальдемар Антон и Юлиан Брандт. У хозяев забили Андреас Хунтонджи, Данел Синани и Эрик Смит.

До 85-й минуты черно-желтые побеждали 3:1, но после удаления защитника Филиппо Мане Боруссия Д пропустила дважды и упустила победу.

Обе команды начали новый сезон чемпионата Германии. Во втором туре Санкт-Паули сыграет против Гамбурга, а Боруссия Дортмунд поборется против Унион Берлин.

Бундеслига 2025/26. 1-й тур, 23 августа

Санкт-Паули – Боруссия Дортмунд – 3:3

Голы: Хунтонджи, 50, Синани, 86 (пен.), Смит, 89 – Гирасси, 34, Антон, 67, Брандт, 74

Удаление: Мане, 85

Незабитый пенальти: Гирасси, 39

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Первый гол Де Брюйне. Наполи Конте начал новый сезон Серии А с победы
Дубль Обамеянга. Марсель Де Дзерби отгрузил Парижу 5 мячей в матче Лиги 1
Бундеслига. Байер и Штутгарт начали с поражений, 4 гола Айнтрахта
Вальдемар Антон Серу Гирасси пенальти Бундеслига чемпионат Германии по футболу Юлиан Брандт Боруссия Дортмунд удаление (красная карточка) Санкт-Паули
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Футбол | 23 августа 2025, 11:18 1
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ

Джанлуиджи Доннарумма близок к переходу в «Манчестер Сити»

Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Футбол | 23 августа 2025, 00:40 2
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро

Каталонцы нацелились на Альвареса и Бастиони

Известна оценка Попова за дубль в ворота Падовы
Футбол | 23.08.2025, 22:32
Известна оценка Попова за дубль в ворота Падовы
Известна оценка Попова за дубль в ворота Падовы
Шахтер предложил 12 миллионов евро за форварда Сантоса Луку Мейреллиса
Футбол | 23.08.2025, 21:36
Шахтер предложил 12 миллионов евро за форварда Сантоса Луку Мейреллиса
Шахтер предложил 12 миллионов евро за форварда Сантоса Луку Мейреллиса
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Футбол | 23.08.2025, 07:17
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
динамовский вариант. 1-3, никто никуда не бежит и тут защитник двумя руками придерживает нападающего в штрафной. Не сильно, но факт есть. И тот не смотря на удар и сейв падает и просит .. И есть пенальти и красная. И Боруссия как и Динамо не го това и сразу два пускают.Пусть на везении, но...
Ответить
0
Популярные новости
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
21.08.2025, 18:44 17
Футбол
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
22.08.2025, 11:32 111
Футбол
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
22.08.2025, 05:56 2
Футбол
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
23.08.2025, 04:23
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
22.08.2025, 00:01
Футбол
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
21.08.2025, 19:24 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем