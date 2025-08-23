Дубль Обамеянга. Марсель Де Дзерби отгрузил Парижу 5 мячей в матче Лиги 1

23 августа состоялся матч второго тура Лиги 1 2025/26 между командами Марсель и ФК Париж.

Поединок прошел на арене Стад Велодром. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Дубль бело-голубых оформил некогда звездный Пьер-Эмерик Обамеянг. Два мяча мог забить и Мейсон Гринвуд, который на 18-й минуте реализовал пенальти, но на 85-й смазал с 11-метровой точки.

Еще по одному мячу для подопечных Роберто Де Дзерби положил Пьер-Эмиль Хойбьерг и Робиньо Важ, а у гостей отличились Илан Кеббаль и Моузес Саймон.

Марсель добыл первую победу в новом сезоне чемпионата Франции. В первом туре провансальцы уступили Ренну 0:1.

Лига 1 2025/26. 1-й тур, 23 августа

Марсель – Париж – 5:2

Голы: Гринвуд, 18 (пен.), Обамеянг, 24, 73, Хойбьерг, 81, Важ, 90+6 – Кеббаль, 28, Саймон, 58

Getty Images/Global Images Ukraine

