Дубль Обамеянга. Марсель Де Дзерби отгрузил Парижу 5 мячей в матче Лиги 1
Бело-голубые разгромили столичную команду Франции со счетом 5:2 во втором туре
23 августа состоялся матч второго тура Лиги 1 2025/26 между командами Марсель и ФК Париж.
Поединок прошел на арене Стад Велодром. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
Дубль бело-голубых оформил некогда звездный Пьер-Эмерик Обамеянг. Два мяча мог забить и Мейсон Гринвуд, который на 18-й минуте реализовал пенальти, но на 85-й смазал с 11-метровой точки.
Еще по одному мячу для подопечных Роберто Де Дзерби положил Пьер-Эмиль Хойбьерг и Робиньо Важ, а у гостей отличились Илан Кеббаль и Моузес Саймон.
Марсель добыл первую победу в новом сезоне чемпионата Франции. В первом туре провансальцы уступили Ренну 0:1.
Лига 1 2025/26. 1-й тур, 23 августа
Марсель – Париж – 5:2
Голы: Гринвуд, 18 (пен.), Обамеянг, 24, 73, Хойбьерг, 81, Важ, 90+6 – Кеббаль, 28, Саймон, 58
