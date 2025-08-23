Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд

23 августа проходит финальный матч Суперкубка Саудовской Аравии, в котором встретились «Аль-Наср» и «Аль-Ахли».

После первого тайма команды играют вничью – 1:1, единственный гол за «Аль-Наср» забил форвард сборной Португалии Криштиану Роналду. После этого результативного удара количество забитых мячей футболиста за саудовский клуб достигло отметки 100.

Роналду провел 113 матчей за «Аль-Наср», в которых также записал на свой счет 20 результативных передач.

Стоит отметить, что Криштиану стал первым футболистом в мире, который забивал как минимум 100 голов в четырех разных клубах/странах – «Аль-Наср», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и сборная Португалии.