Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
Португалец записал на свой счет как минимум 100 голов в четырех разных клубах/сборных
23 августа проходит финальный матч Суперкубка Саудовской Аравии, в котором встретились «Аль-Наср» и «Аль-Ахли».
После первого тайма команды играют вничью – 1:1, единственный гол за «Аль-Наср» забил форвард сборной Португалии Криштиану Роналду. После этого результативного удара количество забитых мячей футболиста за саудовский клуб достигло отметки 100.
Роналду провел 113 матчей за «Аль-Наср», в которых также записал на свой счет 20 результативных передач.
Стоит отметить, что Криштиану стал первым футболистом в мире, который забивал как минимум 100 голов в четырех разных клубах/странах – «Аль-Наср», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и сборная Португалии.
🤖🇵🇹 Cristiano Ronaldo becomes the first player in history to score 100 goals for 4 different clubs and nation. ✨— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2025
One more today in Super Cup final. 🇸🇦 pic.twitter.com/OpcNku4qtS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Точные удары Джонсона и Пальиньи принесли «шпорам» гостевую победу в матче второго тура
Сергей Лапин считает, что Итауме рано выходить на украинца