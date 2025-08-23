Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все решила серия пенальти. Команды Второй лиги сыграли в Кубке Украины
Кубок Украины
Горняк-Спорт
23.08.2025 14:00 – FT 0 : 0
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Тростянец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
23 августа 2025, 16:16 |
155
0

Все решила серия пенальти. Команды Второй лиги сыграли в Кубке Украины

Горняк-Спорт прошел дальше

23 августа 2025, 16:16 |
155
0
Все решила серия пенальти. Команды Второй лиги сыграли в Кубке Украины
ФК Горняк-Спорт

Состоялся матч 1/32 финала обновленного Кубка Украины. Между собой сыграли Горняк-Спорт и Тростянец.

Обе команды представляют Вторую лигу, группа Б. По итогам четырех туров Тростянец идет вторым, а их соперник – 8-м.

Основное время встречи завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти сильнее были футболисты Горняка-Спорт.

1/32 финала Кубка Украины

Горняк-Спорт – Тростянец 0:0 (по пенальти 4:3)

Горняк-Спорт (стартовый состав): Козлов, Грек, Плис, Ткач, Васильченко, Сорочан, Златьев, Казак, Полюхович, Попович, Стецюк

Тростянец (стартовый состав): Рябенко, Волошко, Таранушич, Мороховец, Коваленко, Тишининов, Замуренко, Хуссин, Слипухин, Мисержи, Чеглов

По теме:
Агротех – Эпицентр – 1:1 (7:6 пен.). Сенсация в Кубке. Видео голов и обзор
IRON – Полтава – 1:5. Мяч со свободного удара. Видео голов и обзор
Пенальти и феерия от легионеров. Верес одержал разгромную победу в Кубке
Кубок Украины по футболу Горняк-Спорт Тростянец
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Бокс | 23 августа 2025, 08:44 0
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?

Эвандер Холифилд вспомнил слова легендарного британца Леннокса Льюиса

Буковина разгромила Авангард в 1/32 финала Кубка Украины
Футбол | 23 августа 2025, 15:52 0
Буковина разгромила Авангард в 1/32 финала Кубка Украины
Буковина разгромила Авангард в 1/32 финала Кубка Украины

Гости вышли в 1/16 финала

Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Футбол | 23.08.2025, 08:22
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
Футбол | 23.08.2025, 08:23
Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
Футбол | 23.08.2025, 08:43
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
23.08.2025, 07:17 21
Футбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 54
Футбол
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
22.08.2025, 11:32 111
Футбол
Волки бессильны против фиалок. Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье
Волки бессильны против фиалок. Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье
21.08.2025, 22:52 38
Футбол
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
21.08.2025, 23:10 150
Футбол
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
22.08.2025, 13:35 33
Футбол
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
22.08.2025, 07:14 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем