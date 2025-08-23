Все решила серия пенальти. Команды Второй лиги сыграли в Кубке Украины

Состоялся матч 1/32 финала обновленного Кубка Украины. Между собой сыграли Горняк-Спорт и Тростянец.

Обе команды представляют Вторую лигу, группа Б. По итогам четырех туров Тростянец идет вторым, а их соперник – 8-м.

Основное время встречи завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти сильнее были футболисты Горняка-Спорт.

1/32 финала Кубка Украины

Горняк-Спорт – Тростянец 0:0 (по пенальти 4:3)

Горняк-Спорт (стартовый состав): Козлов, Грек, Плис, Ткач, Васильченко, Сорочан, Златьев, Казак, Полюхович, Попович, Стецюк

Тростянец (стартовый состав): Рябенко, Волошко, Таранушич, Мороховец, Коваленко, Тишининов, Замуренко, Хуссин, Слипухин, Мисержи, Чеглов