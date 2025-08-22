Кубок Украины. Горняк-Спорт – Тростянец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Горняк-Спорт
23.08.2025 14:00 - : -
Тростянец
Матч Кубка Украины по футболу

ФК Горняк-Спорт

23 августа в 14:00 начнется матч 1/32 финала обновленного Кубка Украины между командами Горняк-Спорт и Тростянец.

Обе команды представляют Вторую лигу, группа Б. По итогам четырех туров Тростянец идет вторым, а их соперник – 8-м.

Горняк-Спорт – Тростянец. Начало в 14:00

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
