Кубок Украины. Горняк-Спорт – Тростянец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 августа в 14:00 начнется матч 1/32 финала обновленного Кубка Украины между командами Горняк-Спорт и Тростянец.

Обе команды представляют Вторую лигу, группа Б. По итогам четырех туров Тростянец идет вторым, а их соперник – 8-м.

Горняк-Спорт – Тростянец. Начало в 14:00