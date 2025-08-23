23 августа состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграли «IRON» Запорожье и «Полтава».

Матч состоялся на стадионе «Славутич Арена» в Запорожье. Разгромную победу со счетом 5:1 одержала команда гостей.

Стоит отметить, что единственный гол любительскому клубу был забит после розыгрыша свободного удара.

Кубок Украины. 1/32 финала, 23 августа

IRON – Полтава – 1:5

Голы: Надричный, 62 – Марусич, 31, Онищенко, 76, 88, Подлепич, 81, Плахтыр, 83

Видеообзор матча

Видеозапись матча