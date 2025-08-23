Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. IRON – Полтава – 1:5. Мяч со свободного удара. Видео голов и обзор
Кубок Украины
IRON
23.08.2025 12:00 – FT 1 : 5
Полтава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
23 августа 2025, 15:59 |
129
0

Смотрите видеообзор поединка 1/32 финала Кубка Украины

СК Полтава

23 августа состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграли «IRON» Запорожье и «Полтава».

Матч состоялся на стадионе «Славутич Арена» в Запорожье. Разгромную победу со счетом 5:1 одержала команда гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стоит отметить, что единственный гол любительскому клубу был забит после розыгрыша свободного удара.

Кубок Украины. 1/32 финала, 23 августа

IRON – Полтава – 1:5

Голы: Надричный, 62 – Марусич, 31, Онищенко, 76, 88, Подлепич, 81, Плахтыр, 83

Видеообзор матча

Видеозапись матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полтава.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Плахтыр (Полтава).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Пидлепич (Полтава).
78’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полтава.
63’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды IRON.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Марусич (Полтава).
По теме:
Все решила серия пенальти. Команды Второй лиги сыграли в Кубке Украины
Агротех – Эпицентр – 1:1 (7:6 пен.). Сенсация в Кубке. Видео голов и обзор
Пенальти и феерия от легионеров. Верес одержал разгромную победу в Кубке
Полтава Кубок Украины по футболу Максим Марусич Дмитрий Плахтырь Артем Онищенко IRON Запорожье видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
