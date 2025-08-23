Кубок Украины23 августа 2025, 03:35 | Обновлено 23 августа 2025, 03:36
IRON – Полтава. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч начнется 23 августа в 12:00 по Киеву
23 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграют «IRON» Запорожье и «Полтава».
Матч состоится на стадионе «Славутич Арена» в Запорожье. Начало игры в 12:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром матча будет Денис Резников из Каменского.
