Понадобилась серия пенальти. Олимпия выбила Вильхивцы из Кубка Украины

Любительская Олимпия из Савинцев пробилась в 1/16 розыгрыша Кубка Украины, выбив ФК «Вильхивцы» в серии послематчевых пенальти.

Хозяева более активно начали поединок, создавая опасные моменты у ворот соперника, но полтавской команде не хватало реализации. На 27 минуте встречи футболисты Вильхивцыв выбежали в быструю атаку, которую результативно завершил Дмитрий Шостак.

На 58-й минуте игры Олимпия сравняла счет во встрече. Голом в ворота гостей отличился Вадим Лобода, расстроивший голкипера «Вильхивцыв», забив после подачи углового удара.

Судьба пропуска в следующий раунд решилась в серии послематчевых пенальти. Хозяева были успешнее представителей Закарпатья. Команда из Полтавской области уверенно реализовала свои попытки, а «Вильхивцы» не забили три удара с 11-метровой отметки.

Кубок Украины. 1/32 финала, 23 августа

Олимпия – Вильхивцы – 1:1 (3:1 в серии пенальти)

Голы: Лобода, 58 – Шостак, 27