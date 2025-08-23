Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Понадобилась серия пенальти. Олимпия выбила Вильхивцы из Кубка Украины
Кубок Украины
Олимпия Савинцы
23.08.2025 12:00 – FT 1 : 1
3 : 1 Серия пенальти Серия пенальти
Вильхивцы
Понадобилась серия пенальти. Олимпия выбила Вильхивцы из Кубка Украины

Аматорская команда пробилась в 1/16 финала Кубка Украины

Понадобилась серия пенальти. Олимпия выбила Вильхивцы из Кубка Украины
ФК Олимпия

Любительская Олимпия из Савинцев пробилась в 1/16 розыгрыша Кубка Украины, выбив ФК «Вильхивцы» в серии послематчевых пенальти.

Хозяева более активно начали поединок, создавая опасные моменты у ворот соперника, но полтавской команде не хватало реализации. На 27 минуте встречи футболисты Вильхивцыв выбежали в быструю атаку, которую результативно завершил Дмитрий Шостак.

На 58-й минуте игры Олимпия сравняла счет во встрече. Голом в ворота гостей отличился Вадим Лобода, расстроивший голкипера «Вильхивцыв», забив после подачи углового удара.

Судьба пропуска в следующий раунд решилась в серии послематчевых пенальти. Хозяева были успешнее представителей Закарпатья. Команда из Полтавской области уверенно реализовала свои попытки, а «Вильхивцы» не забили три удара с 11-метровой отметки.

Кубок Украины. 1/32 финала, 23 августа

Олимпия – Вильхивцы – 1:1 (3:1 в серии пенальти)

Голы: Лобода, 58 – Шостак, 27

Олимпия Савинцы Вильхивцы Кубок Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
