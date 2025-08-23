23.08.2025 12:00 - : -
Олимпия Савинцы – Вильхивцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Команды сыграют в 1/32 финала Кубка Украины
23 августа состоится матч 1/32 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Олимпия Савинцы и ФК Вильхивцы.
Поединок состоится в Миргороде на стадионе «Старт». Время начала встречи – 12:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на YouTube-канале УПЛ-ТВ.
