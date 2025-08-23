Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олимпия Савинцы – Вильхивцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
Олимпия Савинцы
23.08.2025 12:00 - : -
Вильхивцы
Кубок Украины
23 августа 2025, 11:56
55
0

Олимпия Савинцы – Вильхивцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Команды сыграют в 1/32 финала Кубка Украины

23 августа 2025, 11:56
55
0
Олимпия Савинцы – Вильхивцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Олимпия

23 августа состоится матч 1/32 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Олимпия Савинцы и ФК Вильхивцы.

Поединок состоится в Миргороде на стадионе «Старт». Время начала встречи – 12:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Олимпия Савинцы – Вильхивцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на YouTube-канале УПЛ-ТВ.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
