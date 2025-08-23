23 августа состоится матч 1/32 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Олимпия Савинцы и ФК Вильхивцы.

Поединок состоится в Миргороде на стадионе «Старт». Время начала встречи – 12:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Олимпия Савинцы – Вильхивцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на YouTube-канале УПЛ-ТВ.