Кварцяный объяснил фиаско Полесья в матче с Фиорентиной в Лиге конференций

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился эмоциями после матча против «Фиорентины» в квалификации Лиги конференций, где «волки» уступили «фиалкам» (0:3).

– Полесье было очень уставшим. Клубу повезло с хорошим президентом Буткевичем и тренером Ротанем, но команда потеряла энергию. А когда теряется энергия, то машина теряет мощность, а лошадь теряет силу, не подходит, и выходит из скачек. Ее накормили хлебом, а нужно было дать овес, а на овса нет, потому что плохой урожай. Было бы чудом, если бы Полесье выиграло.

Фиорентина играла не очень хорошо. Игроки пока притираются друг к другу, у них новый тренер Пиоли, кандидат в сборную Италии. Полесья играли неплохо, они не выглядели безнадежно, но от них отвернулся фарт. Если бы они использовали свои моменты и забили, то в игре Фиорентины появилась бы нервозность.

– Отсутствие Крушинского и Михайличенко сильно отразилось на игре Полесья?

– Конечно. У Михайличенко хороший опыт выступлений в еврокубках и выполняет свои задачи на высоком уровне. А Крушинский набирает обороты и является одним из лидеров Полесья. Он универсальный игрок, и его очень не хватало против Фиорентины.

– Кто был лучшим игроком Полесья в матче против Фиорентины?

– Неплохо играл Гуцуляк, он держит свою марку. Во всех играх очень старается Бабенко, он очень умный футболист, и я рад, что мне посчастливилось с ним поработать. Ему бы габаритов и атлетизма побольше, а техника, логика и мышление у него на высоком уровне.

– Ваш прогноз на ответный матч Полесья?

– У Полесья серьезный соперник, очень достойно выступающий в еврокубках, в прошлом году доходил до полуфинала Лиги конференций, но сейчас Фиорентина слабее, чем в прошлом сезоне. Думаю, Полесье проигрывает 2:4. Надеюсь, во Флоренции волки смогут реализовать свои моменты и не будут низко садиться в оборону. Бескоровайный сейчас далек от оптимальной формы, хоть на него и делают ставку, – сказал Кварцяный.

