Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер провел тренировку в Кракове после игры ЛК. Туран дал два выходных
Лига конференций
23 августа 2025, 07:12 | Обновлено 23 августа 2025, 07:27
Шахтер провел тренировку в Кракове после игры ЛК. Туран дал два выходных

Первый матч Q4 Лиги конференций с Серветтом завершился вничью со счетом 1:1

Шахтер провел тренировку в Кракове после игры ЛК. Туран дал два выходных
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер провел тренировку 22 августа в Кракове после поединка Лиги конференций с «Серветтом»

Вечером 21 августа состоялись матчи квалификации Q4 Лиги конференций 2025/26.

Донецкий Шахтер в польском Кракове сыграл вничью домашний матч против швейцарского клуба Серветт (1:1). Горняки пропустили в первом тайма, а после перерыва счет сравнял Валерий Бондарь.

22 августа игроки, которые провели большую часть матча в четверг, посвятили время восстановлению, остальные занимались на поле Городского стадиона имени Хенрика Реймана. В субботу и воскресенье Арда Туран предоставил команде выходные.

«Шахтер» соберется снова в понедельник, 25 августа в Женеве, где будет готовиться к ответному матчу с «Серветтом» (28 августа).

ФОТО. Шахтер провел тренировку в Кракове после поединка ЛК с Серветтом

Николай Степанов
