Шахтер провел тренировку в Кракове после игры ЛК. Туран дал два выходных

Первый матч Q4 Лиги конференций с Серветтом завершился вничью со счетом 1:1
Донецкий Шахтер провел тренировку 22 августа в Кракове после поединка Лиги конференций с «Серветтом»
Вечером 21 августа состоялись матчи квалификации Q4 Лиги конференций 2025/26.
Донецкий Шахтер в польском Кракове сыграл вничью домашний матч против швейцарского клуба Серветт (1:1). Горняки пропустили в первом тайма, а после перерыва счет сравнял Валерий Бондарь.
22 августа игроки, которые провели большую часть матча в четверг, посвятили время восстановлению, остальные занимались на поле Городского стадиона имени Хенрика Реймана. В субботу и воскресенье Арда Туран предоставил команде выходные.
«Шахтер» соберется снова в понедельник, 25 августа в Женеве, где будет готовиться к ответному матчу с «Серветтом» (28 августа).
