ФОТО. Мяч не летел в ворота. Как Шахтер разочаровал в матче ЛК с Серветтом

Вечером 21 августа состоялись матчи квалификации Q4 Лиги конференций 2025/26.

Донецкий Шахтер в польском Кракове сыграл вничью домашний матч против швейцарского клуба Серветт (1:1). Горняки пропустили в первом тайма, а после перерыва счет сравнял Валерий Бондарь. Ответный матч пройдет в швейцарской Женеве через неделю, 28 августа.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Тренерский штаб «горняков» выбрал на игру следующий состав: Ризнык – в воротах, центральные защитники – Матвиенко и Бондар, на флангах обороны – Винисиус Тобиас и Педро Энрике, в центре поля вышли Марлон Гомес, Педриньо и Судаков, на позициях вингеров действовали Невертон и Алиссон, центрфорвард – Кауан Элиас.

«Горняки» начали матч с контроля мяча и в дебюте провели несколько атак, однако без завершения. Забить первыми удалось гостям: на 8-й минуте после подачи с правого углового Фомба сыграл на опережение и головой переправил мяч в сетку (1:0). «Горняки» быстро оправились от такого старта и принялись штурмовать ворота швейцарцев. Мощный удар Алиссона из-за пределов штрафной голкипер «Серветта» парировал в левом углу, Невертон с левого края пробил над перекладиной. Женевцы ответили ударом Варелы издали – Ризнык перевел через перекладину. Отличный момент создали бразильцы «Шахтера», когда Кауан Элиас вывел один на один Алисона, но тот попал в Маля.

Далее Педро Энрике промчался флангом и выполнил острый прострел в штрафную, где Педриньо и Кауан Элиас на мгновение опередили защитники. С середины тайма игра немного успокоилась. Хотя «оранжево-черные» продолжали владеть инициативой и много комбинировать на чужой половине, доставить мяч к штрафной гостей удавалось редко и без остроты. На последней минуте тайма украинцы имели шанс: Судаков подал со штрафного с правого фланга, а Матвиенко головой пробил в сантиметрах от левой штанги.

В перерыве в составе «Шахтера» произошла вынужденная замена: Невертон получил травму, вместо него вышел Кевин. С начала второго тайма «горняки» буквально прижали соперника к его штрафной и начали активно искать свои моменты. После розыгрыша углового Судаков бил с лёту – мимо ворот. Винисиус Тобиас остро навешивал, но никто из партнеров не замкнул. Алиссон на скорости вошел в штрафную и сильно пробил в ближний угол – голкипер отразил. На 65-й минуте тренерскому штабу пришлось делать ещё одну незапланированную замену из-за травмы Кауана Элиаса – на поле вышел Артем Бондаренко. В итоге на 72-й минуте «оранжево-черным» удалось сравнять счет: Кевин подал корнер с левого фланга на дальнюю штангу, Марлон Гомес головой скинул к воротам, а Валерий Бондарь буквально с метра забил (1:1).

Этот гол явно добавил энергии хозяевам, и они бросились развивать успех. Удар Винисиуса Тобиаса с правого края штрафной блокировали защитники женевцев, которые не позволили добить мяч Бондаренко и Педриньо. Педро Энрике зарядил издали – выше ворот. На 77-й минуте в еврокубках дебютировал новичок «Шахтера» Лукас Феррейра и уже в первой атаке мог забить, но немного не дотянулся головой до навеса Кевина. Далее Бондаренко отдал в центр штрафной, откуда Кевин бил в левый нижний угол, но не попал. «Горняки» продолжали большими силами идти вперед до последних секунд матча. Принести победу мог Судаков, но его мощный удар издали не без труда парировал Маль. «Шахтер» и «Серветт» начинают противостояние с ничьей (1:1).

28 августа команды проведут ответный матч на поле швейцарцев. Игра «Серветт» – «Шахтер» состоится на «Стад де Женев» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

🏆 Лига конференций. Квалификация Q4

Первые матчи, 21 августа 2025

Краков, Городской стадион имени Хенрика Реймана, 8392 зрителя

Шахтер (Украина) – Серветт (Швейцарія) – 1:1

Голы: Бондарь, 72 – Фомба, 8

Шахтер: Ризнык, Винисиус Тобиас, Бондарь, Матвиенко (к), Педро Энрике, Марлон Гомес, Педриньо (Лукас Феррейра, 77), Судаков, Алиссон, Невертон (Кевин, 46), Кауан Элиас (Бондаренко, 65)

ФОТО. Мяч не летел в ворота. Как Шахтер разочаровал в матче с Серветтом