Лига конференций
23 августа 2025, 03:41 | Обновлено 23 августа 2025, 04:15
Арда ТУРАН: «Из-за того что команда молодая, опыт получаем горьким путем»

Коуч «Шахтера»​​​​​​​ прокомментировал ничью в матче с клубом «Серветт»

Арда ТУРАН: «Из-за того что команда молодая, опыт получаем горьким путем»
ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал ничью в матче Q4 Лиги конференций против клуба «Серветт» (1:1):

«Прежде всего, такие матчи нужно начинать хорошо, потому что обязаны использовать преимущество своего поля. Нужно играть не только с тактикой, но и с большим огнем, с большим контактом. В начале матча, к сожалению, после простого единоборства мы подарили сопернику угловой. После этого, на угловом, совершенно неожиданно для меня, пропустили гол. Потом немного паники, но к концу первого тайма мы наладили игру, а во втором тайме показали великолепный футбол.

Мы играем правильно. Тактически я доволен, мы находим нужные позиции, но немного вязнем в деталях. Нужно повторять, чтобы лучше выполнять то, чему мы учились и что тренировали. В некоторых моментах мы теряли время сзади. Иногда в треугольниках были ошибки. На самом деле я всегда говорю – здесь нет особой тактики, но когда мы попадаем в штрафную, должны быть намного горячее для того, чтобы забивать больше голов. В целом я доволен выступлением игроков. С тактикой проблем нет. Проблема в деталях, в принципах. Мы будем над этим работать.

Особенно в первом тайме я не хотел ломать схему «четыре плюс один» при длинных передачах. Но, к сожалению, наши центральные защитники пошли вперед, и это меня расстроило. Будем работать. Мы верим, что пройдем дальше. У нас нет никаких сомнений. В общем я доволен игрой и усилиями своих игроков. Нужно внимательнее относиться к моментам. К сожалению, из-за того что команда молодая, опыт получаем горьким путем».

Источник: ФК Шахтер Донецк
Комментарии
