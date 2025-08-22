Шахтер в Лиге конференций стартовал не лучше других
Ни одному украинскому клубу не удалось победить в дебютном матче в Лиге конференций
Матчем с «Серветтом» (1:1) «Шахтер» дебютировал в Лиге конференций. Оранжево-черные стали 9-м украинским клубом, выступавшим в этом турнире. И, к сожалению, как и другие наши коллективы не смогли добиться успеха в премьерном поединке.
Ранее «Заря», «Днепр-1», «Динамо», «Полесье», «Кривбасс» и «Александрия» стартовали с поражения, а «Ворскла» и «Колос», как и горняки, – с ничьей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные матчи украинских клубов в Лиге конференций
|
Дата
|
Клуб
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
22.07.2021
|
Ворскла
|
Юрий МАКСИМОВ
|
КуПС Финляндия
|
2:2 (г)
|
05.08.2021
|
Колос
|
Руслан КОСТЫШИН
|
Шахтер Казахстан
|
0:0 (д)
|
16.09.2021
|
Заря
|
Виктор СКРИПНИК
|
Буде/Глимт Норвегия
|
1:3 (г)
|
08.09.2022
|
Днепр-1
|
Александр КУЧЕР
|
АЗ Нидерланды
|
0:1 (д)
|
10.08.2023
|
Динамо
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Арис Греция
|
0:1 (г)
|
25.07.2024
|
Полесье
|
Имад АШУР
|
Олимпия Словения
|
0:2 (г)
|
22.08.2024
|
Кривбасс
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Бетис Испания
|
0:2 (д)
|
24.07.2025
|
Александрия
|
Кирилл НЕСТЕРЕНКО
|
Партизан Сербия
|
0:2 (д)
|
21.08.2025
|
Шахтер
|
Арда ТУРАН
|
Серветт Швейцария
|
1:1 (д)
