Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер в Лиге конференций стартовал не лучше других
Лига конференций
22 августа 2025, 12:50 | Обновлено 22 августа 2025, 12:54
393
0

Шахтер в Лиге конференций стартовал не лучше других

Ни одному украинскому клубу не удалось победить в дебютном матче в Лиге конференций

22 августа 2025, 12:50 | Обновлено 22 августа 2025, 12:54
393
0
Шахтер в Лиге конференций стартовал не лучше других
ФК Шахтер

Матчем с «Серветтом» (1:1) «Шахтер» дебютировал в Лиге конференций. Оранжево-черные стали 9-м украинским клубом, выступавшим в этом турнире. И, к сожалению, как и другие наши коллективы не смогли добиться успеха в премьерном поединке.

Ранее «Заря», «Днепр-1», «Динамо», «Полесье», «Кривбасс» и «Александрия» стартовали с поражения, а «Ворскла» и «Колос», как и горняки, – с ничьей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи украинских клубов в Лиге конференций

Дата

Клуб

Тренер

Соперник

Счет

22.07.2021

Ворскла

Юрий МАКСИМОВ

КуПС Финляндия

2:2 (г)

05.08.2021

Колос

Руслан КОСТЫШИН

Шахтер Казахстан

0:0 (д)

16.09.2021

Заря

Виктор СКРИПНИК

Буде/Глимт Норвегия

1:3 (г)

08.09.2022

Днепр-1

Александр КУЧЕР

АЗ Нидерланды

0:1 (д)

10.08.2023

Динамо

Мирча ЛУЧЕСКУ

Арис Греция

0:1 (г)

25.07.2024

Полесье

Имад АШУР

Олимпия Словения

0:2 (г)

22.08.2024

Кривбасс

Юрий ВЕРНИДУБ

Бетис Испания

0:2 (д)

24.07.2025

Александрия

Кирилл НЕСТЕРЕНКО

Партизан Сербия

0:2 (д)

21.08.2025

Шахтер

Арда ТУРАН

Серветт Швейцария

1:1 (д)
По теме:
«Игра, за которую не стыдно». Реакция болельщиков на матч Полесья в ЛК
В Полесье назвали лучшего игрока матча против Фиорентины
«Надо учиться играть против автобуса». Реакция фанов на матч Шахтера в ЛК
цифры и факты Лига конференций Шахтер Донецк
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«В ЛК с таким футболом размажут». Реакция болельщиков на поражение Динамо
Футбол | 22 августа 2025, 13:18 0
«В ЛК с таким футболом размажут». Реакция болельщиков на поражение Динамо
«В ЛК с таким футболом размажут». Реакция болельщиков на поражение Динамо

Чемпион Украины близок к вылету из Лиги Европы

Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Футбол | 22 августа 2025, 07:43 50
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби

Киевляне проиграли 1:3

Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Футбол | 22.08.2025, 09:46
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Футбол | 22.08.2025, 13:35
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Волейбол | 21.08.2025, 17:00
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
20.08.2025, 21:32 40
Футбол
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 7
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 14
Другие виды
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
21.08.2025, 19:24 8
Теннис
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 7
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем