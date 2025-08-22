Шахтер в Лиге конференций стартовал не лучше других

Матчем с «Серветтом» (1:1) «Шахтер» дебютировал в Лиге конференций. Оранжево-черные стали 9-м украинским клубом, выступавшим в этом турнире. И, к сожалению, как и другие наши коллективы не смогли добиться успеха в премьерном поединке.

Ранее «Заря», «Днепр-1», «Динамо», «Полесье», «Кривбасс» и «Александрия» стартовали с поражения, а «Ворскла» и «Колос», как и горняки, – с ничьей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи украинских клубов в Лиге конференций