  4. ФОТО. Не на равных играли с волками. Фиорентина разгромила Полесье в ЛК
Лига конференций
22 августа 2025, 06:59 | Обновлено 22 августа 2025, 07:00
50
0

Фиалки больше тайма играли в меньшинстве, и при этом забили третий гол

ФК Полесье

Вечером 21 августа состоялись матчи квалификации Q4 Лиги конференций 2025/26.

Команды провели первые поединки, и все решится через неделю в повторных встречах 28 августа.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Житомирское Полесье в словацком Прешове потерпело разгромное поражение от итальянской Фиорентины (0:3), более тайма играя в большинстве.

Фиалки больше тайма играли в меньшинстве, и при этом забили третий гол в ворота волков.

🏆 Лига конференций. Квалификация Q4

Первые матчи, 21 августа 2025

Полесье (Украина) – Фиорентина (Италия) – 0:3

Голы: Кудрик, 8 (автогол), Госенс, 32, Гудмундссон, 69

Удаление: Мойзе Кин, 44 (Фиорентина)

Фиорентина Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Фиорентина фото Олег Кудрик автогол Мойзе Кин Робин Госенс Альберт Гудмундссон удаление (красная карточка)
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
